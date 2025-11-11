HLV Đinh Hồng Vinh: "Panda Cup là bước đệm quan trọng hướng đến SEA Games 33"

Chiều nay 11/11, Quyền Huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh của Đội tuyển U22 Việt Nam đã tham dự họp báo trước thềm Giải Bóng đá Quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025, diễn ra tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Mở đầu họp báo, Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Đội tuyển U22 Việt Nam gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) vì đã dành sự đón tiếp chu đáo và trọng thị cho toàn đội ngay sau khi sang Trung Quốc tham dự giải đấu.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của Panda Cup 2025, ông Đinh Hồng Vinh khẳng định đây là giải đấu quốc tế giàu tính cạnh tranh, quy tụ các đội bóng trẻ hàng đầu châu lục.

Bên cạnh U22 Việt Nam và chủ nhà Trung Quốc, hai đội khách mời Uzbekistan và Hàn Quốc cũng là những đối thủ quen thuộc khi từng cùng "Những Chiến binh Sao Vàng" góp mặt ở Giải Giao hữu Quốc tế do CFA tổ chức hồi tháng 3/2025.

"Ở giải đấu đó, U22 Việt Nam đã hòa Hàn Quốc 1-1, hòa Uzbekistan 0-0 và hòa Trung Quốc 1-1. Đây là những trận đấu đã giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành, góp phần tạo nền tảng để U22 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đồng thời toàn thắng tại Vòng loại U23 châu Á 2026," Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Quyền Huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển U22 Việt Nam cũng kỳ vọng việc được tiếp tục đối đầu những đối thủ mạnh tại CFA Team China - Panda Cup 2025 sẽ mang lại bước đệm quan trọng giúp toàn đội củng cố lực lượng, hoàn thiện lối chơi, trước khi bước vào hai mục tiêu lớn sắp tới là SEA Games 33 và Vòng Chung kết U23 châu Á 2026.

Bên cạnh đó, Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng thẳng thắn nhìn nhận về khó khăn trong khâu chuẩn bị cho giải đấu lần này, khi nhiều cầu thủ phải thi đấu tại V-League 2025/26 nên không thể hội quân sớm.

"Đến chiều nay, toàn đội mới có đầy đủ lực lượng khi 6 cầu thủ vừa hoàn thành nghĩa vụ thi đấu cho Câu lạc bộ chủ quản. Dù vậy, đội đã có sự chuẩn bị xuyên suốt qua nhiều đợt tập trung kể từ cuối năm 2024, nên đây không phải là trở ngại lớn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt, đạt hiệu quả chuyên môn cao nhất, qua đó tạo bước chạy nước rút cho SEA Games 33," ông Đinh Hồng Vinh cho biết.

Theo kế hoạch, chiều nay (11/11) Đội tuyển U22 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Tứ Xuyên.

Trước đó, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, Ban huấn luyện chỉ tổ chức các bài tập thư giãn gân cốt trong khuôn viên khách sạn, nhằm giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng sau hành trình di chuyển dài./.

Lịch thi đấu của Đội tuyển U22 Việt Nam tại CFA Team China - Panda Cup 2025. (Ảnh: VFF)

