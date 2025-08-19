AFF Cup nữ 2025: Đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ khép lại hành trình tại giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ 2025) bằng cuộc chạm trán Thái Lan ở trận đấu tranh hạng ba.

Trận cầu được người hâm mộ chờ đợi này sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 30 hôm nay (19/8) trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng).

Đây cũng là cuộc tái ngộ giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, sau khi hai đội từng chạm trán nhau ở bảng A AFF Cup nữ 2025.

Ở cuộc gặp trước đó, dưới sự cổ vũ của 25.000 khán giả, "các nữ chiến binh Sao vàng" đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 1-0 nhờ pha lập công của Trần Thị Thu Thảo.



Chiến thắng đó giúp Đội tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến bán kết với vị trí nhất bảng - ghi 14 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào.

Tuy nhiên, dù đang có phong độ ổn định, các học trò của Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã không thể đánh bại được U23 Australia ở bán kết, qua đó lỡ cơ hội góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

Bên kia chiến tuyến, Đội tuyển nữ Thái Lan dù được đánh giá cao song đã bất ngờ bị loại sau khi để thua ngược 1-2 trước Đội tuyển nữ Myanmar.

Cùng để thua ở bán kết, Việt Nam và Thái Lan giờ đây sẽ phải đối đầu nhau tranh vị trí thứ ba chung cuộc AFF Cup 2025.

Trước cuộc tái ngộ này, toàn đội đang thể hiện rõ quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất để giành kết quả tốt trước Thái Lan trong ngày chia tay giải.

Phát biểu trong buổi tập cuối cùng, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Chúng ta vẫn còn trận tranh hạng ba, trước buổi tập tôi cũng đã nhắc nhở toàn đội tập trung sinh hoạt, tập luyện thật tốt cho trận đấu ngày mai. Hy vọng mọi người sẽ mang hết sức ra chiến đấu với tinh thần cao nhất để hướng đến kỷ niệm 2 ngày lễ lớn của đất nước 19/8 và 2/9."

Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn nhấn mạnh rằng đội tuyển nữ Việt Nam không được phép chủ quan và cần phải rút kinh nghiệm sau thất bại trước U23 Australia ở bán kết.

“Sự tự tin đó cũng là một phần, nhưng chúng ta phải rút kinh nghiệm từ những sai sót ở các trận trước. Chúng tôi đã chỉ rõ ưu, khuyết điểm cho các bạn và mong rằng ở trận đấu này hạn chế được sai sót để tiếp tục giành thắng lợi,” ông Chung nói.

Cũng trong ngày hôm nay, vào lúc 20 giờ, Đội tuyển nữ Myanmar và U23 Australia sẽ bước vào thi đấu chung kết để tranh chức vô địch giải Bóng đá Đông Nam Á 2025.

Myanmar đang có phong độ tốt và là đội duy nhất chưa nhận thất bại. Họ cũng từng đánh bại U23 Australia 2-1 ở trận ra quân bảng B nhờ các bàn thắng của May Thet Mon Myint và Win Theingi Tun.

Với những gì đã thể hiện, Myanmar đang rất tự tin sẽ tiếp tục đánh bại U23 Australia để lần thứ ba trong lịch sử đăng quang ở giải đấu.

Tuy nhiên, sau thất bại ngày ra quân, U23 Australia đang dần chứng tỏ rằng mình là đội bóng không dễ bị đánh bại - điều đó thể hiện rất rõ trong trận thắng trước chủ nhà Việt Nam ở bán kết./.

