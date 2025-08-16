Lỡ hẹn chung kết, HLV Mai Đức Chung quyết giành huy chương Đồng AFF Cup Nữ 2025

Thể thao

Sau thất bại 1-2 trước U23 Nữ Australia ở trận bán kết, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết toàn đội sẽ nỗ lực "làm lại" ở trận tranh hạng Ba để đáp lại sự ủng hộ của các cổ động viên đội nhà.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung quyết tâm giành chiến thắng ở trận tranh hạng Ba Giải AFF Cup Nữ 2025. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
"Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức trong trận đấu tranh hạng Ba. Hôm nay đội đã thi đấu chưa tốt ở trận bán kết, nên chúng tôi sẽ quyết tâm hơn nữa ở trận tranh huy chương Đồng. Thái Lan là đối thủ chúng tôi đã hiểu rõ, do đó toàn đội sẽ thi đấu tập trung và nỗ lực giành chiến thắng để đáp lại sự ủng hộ của các cổ động viên," huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung chia sẻ trong buổi họp báo sau thất bại 1-2 của Đội tuyển Nữ Việt Nam trước Đội tuyển U23 Nữ Australia ở trận bán kết AFF Cup Nữ 2025, tối 16/8.

"Thuyền trưởng" của Đội tuyển Nữ Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ: "Tôi thay mặt tuyển xin cảm ơn người hâm mộ cả nước và cổ động viên Hải Phòng đã cổ vũ, ủng hộ toàn đội ngay cả trong thời điểm chúng tôi để thua."

Cùng dự họp báo với huấn luyện viên Mai Đức Chung, tiền vệ Bích Thùy - cầu thủ nhận danh hiệu xuất sắc nhất trận bán kết cho biết: "Hôm nay đội đã nhập cuộc không tốt dẫn đến thất bại. Dù rất buồn nhưng cá nhân tôi cũng như toàn đội sẽ quyết tâm lấy lại tinh thần cho trận đấu cuối cùng ở AFF Cup Nữ năm nay."

Bích Thùy nuối tiếc khi không thể cùng Đội tuyển Nữ Việt Nam giành quyền vào chung kết AFF Cup Nữ 2025. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Về phía Đội tuyển Nữ U23 Australia, huấn luyện viên Joe Palatsides cũng "choáng ngợp" trước sự cuồng nhiệt mà người hâm mộ tại sân Lạch Tray tạo ra.

"Chúng tôi biết Việt Nam là một đội tuyển mạnh và sẽ không bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng. Cổ động viên của các bạn cũng cổ vũ rất nhiệt tình, ngay cả trong thời điểm đội tuyển đối mặt với nguy cơ bị loại. Cuối hiệp 2, tôi đã chỉ đạo toàn đội phải giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn thành quả và các cầu thủ đã làm được," huấn luyện viên trưởng của U23 Nữ Australia chia sẻ.

Nhận thất bại ở trận bán kết, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ tái đấu với đối thủ Thái Lan trong trận tranh huy chương Đồng, diễn ra vào 16h30 ngày 19/8. Vào lúc 20 giờ cùng ngày, Đội tuyển U23 Nữ Australia sẽ chạm trán Đội tuyển Nữ Myanmar ở trận chung kết AFF Cup Nữ 2025./.

