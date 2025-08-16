AFF Cup nữ 2025: Đội tuyển Việt Nam tranh vé chung kết

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại giải Bóng đá Đông Nam Á 2025 bằng màn chạm trán Đội tuyển U23 Australia ở bán kết.

Trận đấu quan trọng này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay (16/8) trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng).

Trước cuộc chạm trán này, Đội tuyển nữ Việt Nam đang có phong độ ấn tượng - là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng (9 điểm tuyệt đối) - ghi được 14 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

Thành tích này giúp "các nữ chiến binh Sao vàng" lần thứ 6 liên tiếp khép lại vòng bảng bằng ngôi đầu (vào các năm 2015, 2016, 2018, 2019, 2022 và 2025).

Đáng chú ý, trong 6 kỳ AFF Cup liên tiếp đứng vị trí nhất bảng, Đội tuyển nữ Việt Nam có lần thứ ba liên tiếp không phải nhận bàn thua nào tại vòng bảng.

Với những gì đã thể hiện, đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Đức Chung đang rất tự tin hướng đến trận đấu với U23 Australia.

Với lợi thế sân nhà cùng với kinh nghiệm thi đấu, Đội tuyển nữ Việt Nam đang được đánh giá cao hơn so với các các cô gái đến từ châu Đại dương.

Tuy nhiên, U23 Australia chắc chắn không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Họ đã phần nào thể hiện điều đó trong chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Philippines.

Vì thế, Huấn luyện viên Mai Đức Chung khá thận trọng khi đánh giá U23 Australia là đối thủ mạnh và có thể gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

"Hai đội có sức mạnh cân bằng. Australia trẻ, khỏe và thích nghi nhanh. Dù có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày, đó cũng chỉ là lý thuyết," ông Mai Đức Chung cho biết trong buổi họp báo trước trận đấu. "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm thi đấu hết sức."

Cùng với "thuyền trưởng" Mai Đức Chung, tiền đạo Huỳnh Như cho biết: "Đây không phải lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên sân nhà. Có sự cổ vũ của khán giả luôn là động lực để đội tuyển nữ Việt Nam phấn đấu và hy vọng ở trận đấu sắp tới cổ động viên sẽ đến đông hơn nữa, đem tới bầu không khí tuyệt vời hơn."

Bên kia chiến tuyến, Huấn luyện viên trưởng Joseph Palatsides của U23 Australia đánh giá rất cao đội chủ nhà Việt Nam.

Ông cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị cho trận này giống như mọi trận khác. Chúng tôi rất háo hức trước trận đấu và mọi yếu tố xung quanh. Chúng tôi biết sẽ phải đối đầu với một trong những đội mạnh nhất giải, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giỏi."

"Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi phấn khích trước cơ hội dành cho các cầu thủ và toàn đội," Huấn luyện viên Palatsides cho hay.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lập hàng loạt cột mốc tại giải Đông Nam Á Đội tuyển nữ Việt Nam đã lập nên cột mốc đáng nhớ ở AFF Cup nữ khi có 6 lần liên tiếp giành vị trí nhất bảng, trong đó có 3 kỳ liên tiếp không để thủng lưới.

Trong khi đó, cầu thủ Isabel Gomez khẳng định Australia sẽ tiếp tục học hỏi và cải thiện để hướng tới kết quả tốt nhất.

Trước trận Việt Nam-U23 Australia, vòng bán kết sẽ bắt đầu bằng màn đối đầu giữa Đội tuyển nữ Myanmar và Đội tuyển nữ Thái Lan.

Myanmar đã gây bất ngờ khi giành vị trí nhất bảng A, và sẽ là thách thức không nhỏ trong hành trình tìm lại vinh quang của Thái Lan sau hai kỳ AFF Cup liên tiếp chỉ giành vị trí á quân./.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup nữ 2025 16g00 Myanmar-Thái Lan 20g00 Việt Nam - U23 Australia