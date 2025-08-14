AFF Cup nữ: Đương kim vô địch bị loại, Việt Nam gặp Australia ở bán kết

4 đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt ở vòng bán kết giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup 2025) đã chính thức được xác định sau khi lượt cuối bảng B khép lại.

Những cái tên giành quyền đi tiếp gồm chủ nhà Việt Nam, Thái Lan (bảng A), Myanmar và U23 Australia (bảng B).

Bất ngờ lớn nhất đã xảy ra khi nhà đương kim vô địch Philippines đã sớm phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng.

Sau ba lượt trận, Đội tuyển Philippines chỉ giành được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa và 1 thua), xếp thứ ba bảng B và bị loại.

Ở lượt cuối, Đội tuyển Philippines vẫn nắm quyền tự quyết trong tay khi đối đầu Đội tuyển Myanmar ở trận cầu "sinh tử" trên sân vận động Lạch Tray.

Tuy nhiên, đoàn quân của Huấn luyện viên Mark Torcaso lại gây thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Myanmar.

Philippines để cho Myanmar vượt lên dẫn trước ở phút 33 sau pha sút phạt 11m thành công của Win Theingi Tun.

Phải đến phút 71, Philippines mới có bàn gỡ do công Nina Mathelus nhưng đó là tất cả những gì mà họ có thể làm được ở trận này, qua đó chính thức trở thành cựu vô địch giải đấu.

Việc Đội tuyển Philippines bị loại ngay từ vòng bảng được xem là bất ngờ lớn. Họ được đánh giá rất cao trước khi giải đấu này diễn ra khi mang đến Việt Nam 12/23 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có 9 người đang chơi bóng tại Mỹ.

Sau ba lượt trận, Đội tuyển Myanmar giành ngôi đầu bảng B với 7 điểm (2 trận thắng và 1 trận hòa). Đội tuyển Myanmar sẽ đối đầu Thái Lan ở bán kết để tranh tấm vé chơi trận đấu cuối cùng giải AFF Cup nữ 2025.

U23 Australia sẽ là đối thủ của Đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết AFF Cup nữ 2025. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trong khi đó, Đội tuyển nữ U23 Australia đã dễ dàng giành được chiến thắng đậm nhất kể từ đầu giải đấu khi vượt qua Đội tuyển Timor Leste 9-0 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Furphy, Jančevski (cú đúp), Johnston 44, Murray, McKenna và Keane là những người lập công, trong khi bàn còn lại của U23 Australia đến từ pha phản lưới nhà của Brigida da Costa.

Chiến thắng trước Timor Leste giúp U23 Australia có 6 điểm, đứng nhì bảng B và sẽ đối đầu Đội tuyển Việt Nam tại bán kết.

Ở vòng bảng, đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Đức Chung là đội bóng duy nhất toàn thắng cả ba lượt trận và không phải nhận bàn thua nào.

Đây cũng là kỳ AFF Cup nữ thứ 6 liên tiếp Đội tuyển Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng, kể từ giải đấu tổ chức trên sân nhà vào năm 2015.

Đáng chú ý, Đội tuyển nữ Việt Nam có lần thứ ba liên tiếp không phải nhận bàn thua nào. Năm 2022, Đội tuyển nữ Việt Nam ghi đến 18 bàn thắng, còn năm 2019 ghi nhiều hơn với 21 bàn.

Thành tích này giúp các nữ "chiến binh" của chúng ta rất tự tin hướng đến bán kết và xa hơn là chiếc cúp vô địch của giải đấu.

Theo lịch thi đấu, hai trận bán kết Việt Nam-U23 Australia và Myanmar-Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) vào ngày 16/8.

Huỳnh Như tỏa sáng, Đội tuyển Nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở AFF Cup 2025 Đường chuyền "dọn cỗ" của đội trưởng Huỳnh Như đã mang về bàn thắng duy nhất cho Đội tuyển Nữ Việt Nam trước Thái Lan, giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vào bán kết với ngôi đầu bảng A.