AFF Cup nữ 2025: Thắng Timor Leste 3-0, Myanmar tạm dẫn đầu bảng B

Chiều 10/8, trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ diễn ra lượt trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ bảng B Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ) giữa đội tuyển nữ Timor Leste gặp Myanmar.

Kết thúc trận đấu, đội tuyển Myanmar giành chiến thắng với tỷ số 3-0 và tạm dẫn đầu bảng B sau 2 lượt trận đấu.

Tiếp đà chiến thắng trong lượt trận đấu đầu tiên trước Australia với tỷ số 2-1 ngày 7/8, đội tuyển Myanmar bước vào trận đấu thứ 2 gặp đội tuyển Timor Leste vào chiều 10/8 trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra với tinh thần tấn công cao của cầu thủ hai đội. Với sự nhập cuộc tự tin, các cô gái đội Myanmar liên tục tấn công áp đảo trước khung thành của Timor Leste.

Nhiều cơ hội nguy hiểm được Myanmar tạo ra, song phải đến phút 44, các học trò của huấn luyện viên Joe Palatsides mới có được bàn thắng mở tỷ số 1-0 của trận đấu. Đây cũng là tỷ số cuối cùng sau 45 phút thi đấu ở hiệp 1.

Hiệp 2, những "Thiên thần trắng" tiếp tục duy trì thế trận tấn công toàn diện để cầu thủ Win Theingi Tun liên tiếp ghi điểm ấn định tỷ số lên 3-0 cho Myanmar ở phút thứ 55 và 65 của trận đấu, hoàn tất cú hat-trick trên sân Việt Trì.

Ở phía đối phương, nữ Timor Leste không thể triển khai bóng tấn công trước sức ép lớn từ nữ Myanmar, thậm chí, đội bóng của huấn luyện viên Simo Elizabeh còn suýt bị thủng lưới thêm trong những phút cuối trận đấu.

Kết thúc 90 phút thi đấu, đội tuyển nữ Myanmar giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước nữ Timor Leste.

Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Joe Palatsides tạm vươn lên đứng đầu Bảng B với 6 điểm trước khi cuộc đối đầu tâm điểm giữa Đội tuyển nữ Australia gặp Đương kim Vô địch Đông Nam Á 2024 Philippines diễn ra vào lúc 19 giờ 30 tối nay (10/8)./.

