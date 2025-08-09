"Hủy diệt" Indonesia 7-0, Đội tuyển Nữ Việt Nam tiến vào bán kết AFF Cup 2025

Tối 9/8, Đội tuyển Nữ Việt Nam chạm trán Đội tuyển Nữ Indonesia ở lượt trận thứ 2 bảng A, Giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á (AFF Cup) 2025.

Với quyết tâm giành chiến thắng để sớm giành vé vào bán kết, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và thi đấu áp đảo đội khách.

Phút thứ 13, Huỳnh Như căng ngang thuận lợi để Trúc Hương đệm bóng cận thành, tuy nhiên hậu vệ mang áo số 17 bên phía Đội tuyển Nữ Indonesia đã kịp thời lui về giải nguy ngay trước vạch vôi.

Đến phút thứ 25, Thu Xuân thực hiện đường chọc khe để Bích Thuỳ thoát xuống đối mặt và dứt điểm thành công, mở tỷ số 1-0 cho Đội tuyển Nữ Việt Nam.

Chỉ 3 phút sau, đội chủ nhà có bàn nhân đôi cách biệt khi Hoàng Thị Loan thực hiện pha treo bóng bất ngờ, đưa bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn bên phía Indonesia. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Đội tuyển Nữ Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Mai Đức Chung lần lượt đưa Thanh Nhã, Tuyết Dung và Hải Yến vào sân để tìm kiếm thêm bàn thắng. Đến phút thứ 69, chính Hải Yến đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Đội tuyển Nữ Việt Nam.

Những phút cuối trận, bàn thắng liên tiếp đến với "Những Cô gái Vàng" của bóng đá Việt Nam: lần lượt Ngân Thị Vạn Sự (phút 70), Thu Thảo (phút 80), Hải Yến (phút 85) và Tuyết Dung (phút 89) điền tên lên bảng điện tử, khép lại chiến thắng tưng bừng với tỷ số 7-0 cho Đội tuyển Nữ Việt Nam.

"Hủy diệt" Indonesia ở lượt trận thứ 2, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chính thức ghi tên vào vòng đấu bán kết của AFF Cup Nữ 2025, khi tạm xếp thứ 2 ở bảng A với 6 điểm, bằng điểm với Đội tuyển Nữ Thái Lan nhưng xếp sau ở hiệu số bàn thắng.

Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 12/8, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Đội tuyển Nữ Thái Lan để quyết định ngôi đầu bảng A đồng thời xác định đối thủ ở vòng bán kết AFF Cup Nữ 2025./.

