Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á: Thái Lan thắng đậm Campuchia 7-0

Chiều 9/8, tại sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng, tại lượt trận thứ hai bảng A Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, đội tuyển nữ Thái Lan đã giành chiến thắng áp đảo 7-0 trước Campuchia, qua đó củng cố ngôi đầu bảng với hiệu số vượt trội.

Trước trận đấu, giới chuyên môn nhận định Thái Lan vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp, lực lượng và kinh nghiệm.

Sau cú sốc bị loại khỏi vòng loại Giải vô địch châu Á và mất vé dự World Cup, “Voi chiến” đã nhanh chóng tìm lại cảm hứng bằng chiến thắng 7-0 trước Indonesia ở trận ra quân, thể hiện lối chơi tốc độ, pressing tầm cao và dứt điểm hiệu quả.

Ngược lại, Campuchia bước vào giải với lực lượng thiếu chiều sâu, một số trụ cột phải tham dự giải U20 nữ châu Á và vừa để thua 0-6 trước Việt Nam.

Diễn biến trên sân chiều nay diễn ra đúng như dự đoán. Thái Lan nhanh chóng áp đặt thế trận, liên tục tổ chức những đợt tấn công sắc bén khiến hàng phòng ngự Campuchia chao đảo.

Sau nhiều pha hãm thành, phút 34, từ một tình huống tấn công bên cánh, bóng được đưa vào vòng cấm để Madison xoay người dứt điểm đẹp mắt, mở tỷ số cho “Voi chiến.”

Chỉ 4 phút sau, Janista bứt tốc đón đường chuyền dài, xử lý khéo léo loại bỏ thủ môn đối phương trước khi đưa bóng vào lưới, nâng cách biệt lên 2-0.

Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, sai lầm phá bóng của hậu vệ Campuchia tạo cơ hội để Madison tung cú sút quyết đoán, ghi bàn thứ hai cho riêng mình và giúp Thái Lan dẫn 3-0.

Bước sang hiệp 2, áp lực tấn công của Thái Lan không giảm. Ngay ở phút đầu tiên sau giờ nghỉ, Janista hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm gọn gàng từ đường căng ngang chuẩn xác.

Tới phút 69, Thawanrat ghi dấu ấn bằng cú sút chìm từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 5-0. Chín phút sau, Somnuek khiến khán giả trầm trồ với cú sút phạt hàng rào đầy kỹ thuật, đưa bóng găm thẳng vào lưới Campuchia.

Khi trận đấu chỉ còn ít phút, cú sút xa của một cầu thủ Thái Lan đưa bóng dội cột, bật ra đúng vị trí của Janista và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 7-0.

Với kết quả này, Thái Lan có 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng A với Việt Nam. Campuchia vẫn chưa có điểm và đứng trước nguy cơ sớm bị loại./.

