AFF Cup nữ 2025: Ngược dòng hạ Thái Lan, Myanmar thẳng tiến chung kết

Đội tuyển bóng đá nữ Myanmar đã trở thành cái tên đầu tiên góp mặt ở chung kết giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup 2025) sau chiến thắng 2-1 trước Đội tuyển nữ Thái Lan ở bán kết 1.

Win Theingi Tun sắm vai người hùng khi ghi cả hai bàn thắng để giúp Myanmar ngược dòng đánh bại Thái Lan.

Trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), Thái Lan bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 6 của Kwaenkasikarm sau tình huống phá bóng bất cẩn của hậu vệ Phwe Phyu bên phía Myanmar.

Tuy nhiên, Đội tuyển Myanmar chỉ cần mất đúng 7 phút để có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của thủ quân Win Theingi Tun.

Đến phút 70, Myanmar bất ngờ được hưởng penalty sau tình huống Supaporn để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Win Theingi Tun dễ dàng đánh bại thủ môn Thái Lan để ấn định chiến thắng 2-1 cho Đội tuyển Myanmar.

Chiến thắng này giúp Myanmar nối dài mạch bất bại, qua đó hiên ngang bước vào chung kết giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Đây cũng là lần thứ 6 trong lịch sử Đội tuyển Myanmar góp mặt ở chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á.

Ở 5 lần góp mặt chung kết trước đó, Myanmar đã đánh bại Đội tuyển Việt Nam B (2004) và Thái Lan (2007) để đăng quang giải đấu.

Với những gì đã thể hiện, Đội tuyển nữ Myanmar đang rất tự tin hướng đến chung kết và quyết tâm lần thứ ba vô địch AFF Cup.

Đối thủ cuối cùng của Myanmar trên hành trình chinh phục chức vô địch sẽ là đội thắng ở trận bán kết giữa chủ nhà Việt Nam và U23 Australia.

Trước trận bán kết 2 (cũng diễn ra tại Lạch Tray), đội chủ nhà Việt Nam đang được đánh giá cao hơn so với các cô gái trẻ đến từ Australia.

Đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Đức Chung hiện đang là đội duy nhất toàn thắng tại giải AFF Cup 2025 (thắng 3 trận vòng bảng) - ghi 14 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào.

Tuy vậy, "các nữ chiến binh Sao vàng" cần phải thận trọng trước một U23 Australia có thể hình cao to và có thể lực tốt hơn. Điều đó đã được U23 Australia thể hiện ở vòng bảng.

Vì thế, Huấn luyện viên Mai Đức Chung khá thận trọng khi đánh giá U23 Australia là đối thủ mạnh và có thể gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

"Hai đội có sức mạnh cân bằng. Australia trẻ, khỏe và thích nghi nhanh. Dù có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày, đó cũng chỉ là lý thuyết," ông Mai Đức Chung cho biết trong buổi họp báo trước trận đấu. "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm thi đấu hết sức."

Trong khi đó, Huấn luyện viên trưởng Joseph Palatsides của U23 Australia đánh giá rất cao đội chủ nhà Việt Nam. Ông cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị cho trận này giống như mọi trận khác. Chúng tôi rất háo hức trước trận đấu và mọi yếu tố xung quanh. Chúng tôi biết sẽ phải đối đầu với một trong những đội mạnh nhất giải, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giỏi."

Trận bán kết giữa Đội tuyển Việt Nam và U23 Australia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay./.

AFF Cup nữ 2025: Đội tuyển Việt Nam tranh vé chung kết Đội tuyển nữ Việt Nam đang rất quyết tâm đánh bại U23 Australia ở bán kết tại Lạch Tray để ghi tên mình vào chung kết giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025