Khắc phục điểm đen giao thông trên Quốc lộ 19 sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng

Trước tình trạng tai nạn giao thông diễn biến phức tạp trên Quốc lộ 19, đoạn tuyến tránh thị xã An Khê và tuyến tránh thành phố Pleiku, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 29/BATGT-VP gửi Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), đề nghị khẩn trương rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Theo thống kê, thời gian gần đây, tuyến tránh thị xã An Khê (chủ yếu tại vị trí Km4+575, giao với đường tỉnh 669) đã xảy ra 10 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm 1 người chết, 9 người bị thương.

Riêng tuyến tránh thành phố Pleiku ghi nhận 3 vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ngày 25/4/2025 tại Km7+650, giao với đường xã Ia Băng (huyện Đak Đoa), khiến 2 người trong cùng một gia đình tử vong.

Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết mặc dù hai tuyến này chưa được bàn giao đưa vào khai thác nhưng thực tế đã có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, nhất là tại các nút giao với đường địa phương.

Để hạn chế rủi ro, tỉnh Gia Lai đề nghị Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn tuyến; triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt tại các điểm thường xảy ra tai nạn. Đồng thời, đơn vị cần phối hợp chính quyền và lực lượng chức năng tổ chức, hướng dẫn, kiểm soát giao thông; đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình để đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư và bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước đó, ngày 14/5, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phối hợp Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra, khảo sát hiện trường các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến tránh. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương có phương án điều tiết, tổ chức giao thông hợp lý trong thời gian chưa bàn giao tuyến.

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, Ủy ban Nhân dân thị xã An Khê đã rà soát và kiến nghị xử lý 24 vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên đoạn tuyến tránh dài khoảng 13km đi qua địa bàn. Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam cũng có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục bất cập về hệ thống đèn tín hiệu, biển báo và các hạng mục liên quan để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người tham gia giao thông.

Quốc lộ 19 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Gia Lai với các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Dự án nâng cấp tuyến tránh thị xã An Khê và tuyến tránh thành phố Pleiku thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, do Ban Quản lý dự án 2 làm đại diện chủ đầu tư./.

