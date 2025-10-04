Công bố Giải thưởng “Tinh hoa Việt” vinh danh giá trị văn hóa, nghệ thuật

Ngày 4/10, Giải thưởng Tinh hoa Việt đã chính thức được công bố với quy mô toàn quốc, hướng đến mục tiêu tôn vinh các giá trị văn hóa – nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam. Giải thưởng do Báo Đại Đoàn Kết (cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Sáng tạo ZOA tổ chức thường niên, kỳ vọng trở thành một sự kiện văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Giải thưởng “Tinh hoa Việt” hướng đến việc xác lập một hệ chuẩn về giá trị nghệ thuật mang bản sắc Việt, tôn vinh những cá nhân, tác phẩm vừa giàu chiều sâu truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại. Đối tượng đề cử là các tác phẩm, công trình, sản phẩm, dự án của văn nghệ sĩ, trí thức, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc gốc Việt, đáp ứng các tiêu chí về pháp lý, đạo đức và không vướng scandal.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang thay mặt Ban tổ chức phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải thưởng được chia thành 3 hạng mục chính:

Hạng mục A – Tinh hoa âm nhạc: Gồm các giải thưởng cho Bài hát của năm, Album của năm, Nhạc sĩ, Nhà sản xuất âm nhạc, Ca sĩ, MV và Chương trình biểu diễn của năm. Các tác phẩm cần thể hiện rõ yếu tố văn hóa Việt Nam.

Hạng mục B – Tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực: Bao gồm Văn học, Mỹ thuật, Điện ảnh, Sân khấu, Bảo tồn Di sản, Sáng tạo và Lan tỏa Văn hóa Việt.

Hạng mục C – Giải thưởng đặc biệt: Danh hiệu “Tinh hoa Cống hiến” dành cho cá nhân có đóng góp lâu dài, bền bỉ cho nền văn hóa – nghệ thuật nước nhà.

Một điểm nhấn quan trọng của Giải thưởng Tinh hoa Việt là cơ chế bình chọn kết hợp giữa Hội đồng Giám khảo (gồm nhiều chuyên gia, nghệ sĩ uy tín như Nghệ sỹ Nhân dân Vương Duy Biên, Nghệ sỹ Nhân dân Trần Ly Ly, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhà thơ Hồng Thanh Quang…), Hội đồng Nhà báo và sự tham gia của công chúng thông qua nền tảng trực tuyến (website và TikTok), đảm bảo tính dân chủ, minh bạch.

Đại diện Ban tổ chức trao đổi với phóng viên và khách mời về cơ cấu Giải thưởng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải thưởng sẽ diễn ra theo một lộ trình cụ thể: Ngày 4/10/2025: Phát động và họp báo công bố. Ngày 15/10 - 15/11/2025: Nhận đề cử. Ngày 12/12/2025: Công bố danh sách đề cử chính thức. Ngày 12/12/2025. Ngày 01/01/2026: Giai đoạn bình chọn và chấm giải. Ngày 01/2026: Đêm Gala trao giải long trọng.

Diễn viên Mi du là nghệ sỹ được nhiều người chào đón tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với tầm nhìn chiến lược, sự đầu tư bài bản và sự chung tay của cả cộng đồng, Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 hứa hẹn không chỉ là một lễ trao giải, mà sẽ trở thành một sự kiện văn hóa có sức sống, nơi những giá trị tinh túy nhất của dân tộc được vinh danh, gìn giữ và trao truyền, đúng như tôn chỉ “Tinh hoa Việt – Trao truyền hôm nay, tỏa sáng mai sau”./.