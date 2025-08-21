MSB chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 9/9/2025.

Cụ thể, MSB sẽ phát hành 520 triệu cổ phiếu mới để chia cổ tức với tỷ lệ 20%, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Nguồn vốn để phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ năm 2025 được lấy từ nguồn lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối, căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán của MSB tại thời điểm 31/12/2024.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 26.000 tỷ đồng lên mức 31.200 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 5.200 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm dự kiến vào quý 4/2025.

Việc tăng vốn nằm trong kế hoạch tổng thể của MSB nhằm gia tăng quy mô cạnh tranh, củng cố các chỉ số an toàn vốn, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng trung - dài hạn và thể hiện cam kết về đảm bảo các tiêu chuẩn cao cấp trong quản trị rủi ro. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ, phát triển các nền tảng số hóa, nâng cấp dịch vụ khách hàng cũng như mở rộng danh mục sản phẩm tài chính tích hợp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSB đang ghi nhận những diễn biến tích cực. Tính đến phiên giao dịch ngày 21/8/2025, cổ phiếu MSB đang giao dịch quanh vùng 17.450 đồng/cổ phiếu, tăng gần 50% so với thời điểm đầu năm và cao hơn mức tăng của chỉ số VNIndex (33,3%).

Bên cạnh đó, từ thời điểm niêm yết trên sàn HoSE cuối năm 2020, MSB là một trong những ngân hàng thực hiện trả cổ tức khá đều đặn qua các năm. Những tín hiệu này cho thấy cổ phiếu MSB đang duy trì sức hút ổn định, là lựa chọn đáng cân nhắc cho các nhà đầu tư trong dài hạn.

Về định giá, cổ phiếu MSB vẫn đang được xem là hấp dẫn trên thị trường. Chỉ số P/B (giá trên giá trị sổ sách) của MSB hiện ở mức khoảng 1,04 lần, trong khi mức trung bình ngành ngân hàng là 1,4x. Cùng với đó, chỉ số P/E (giá trên lợi nhuận) ước tính vào khoảng 7,6 lần, khi P/E trung bình ngành ngân hàng đạt khoảng 9-10x. Điều này mở ra dư địa tăng trưởng giá cổ phiếu khi MSB giữ đà tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong các quý tới.

Với nền tảng tài chính vững chắc, định hướng chiến lược rõ ràng cùng với việc tối ưu hóa cấu trúc hoạt động, MSB đang từng bước khẳng định vị thế trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% không chỉ đảm bảo quyền lợi cho cổ đông mà còn tạo tiền đề cho những bước phát triển đột phá trong giai đoạn tiếp theo./.

