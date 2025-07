ABBANK, MSB, SeABank đạt kết quả kinh doanh ấn tượng

Tính đến thời điểm này hầu hết các ngân hàng thương mại đã công bố kết quả kinh doanh và nhiều ngân hàng đạt các chỉ số ấn tượng, trong đó có ABBANK, MSB và SeABank

Cụ thể, số liệu báo cáo của ABBank cho biết kết thúc quý 2/2025, ngân hàng này đạt 1.669 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 93% kế hoạch cả năm 2025.

Cụ thể, tính đến hết ngày 30/6/2025, quy mô hoạt động của ABBank ghi nhận sự tăng trưởng tích cực: Tổng tài sản đạt 204.851 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và vượt 2% so với kế hoạch cả năm; huy động từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 149.587 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt 122.364 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với đầu năm, tăng trưởng tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng cá nhân là phân khúc chiến lược của ngân hàng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 tại ABBank đến từ sự tăng trưởng đồng loạt của các hoạt động cốt lõi như thu nhập lãi thuần tăng 21,1%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 202,1% so với cùng kỳ 2024. Hiệu quả hoạt động tính đến hết quý 2025 theo đó được cải thiện đáng kể, thể hiện thông qua tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đạt 31,29%, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hay lợi nhuận trên vốn (ROE) đạt 18,3%.

Tính đến hết 30/6, ABBank đã trích lập 865 tỷ đồng cho công tác dự phòng rủi ro tín dụng; nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,9%, tiếp tục duy trì dưới mức 3%. Chất lượng vốn của ABBank cũng tiếp tục được đảm bảo theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước như tỷ lệ an toàn vốn (CAR) luôn tuân thủ trên 8%, khả năng thanh khoản cao với LDR (tỷ lệ dư tín dụng trên số vốn huy động của ngân hàng) đạt 62,82%.

Một ngân hàng cũng có kết quả kinh doanh ấn tượng là Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) với tổng dư nợ cho vay khách hàng của MSB đạt trên 200.700 tỷ đồng, nâng mức tăng trưởng tín dụng của MSB đạt 13,39%. Mức tăng này cao hơn mức 9,9% của toàn thị trường và phù hợp với bối cảnh kinh tế có dấu hiệu chuyển biến tích cực và mặt bằng lãi suất cho vay có xu hướng giảm.

Tăng trưởng cho vay khách hàng đồng đều giữa hai nhóm cá nhân và doanh nghiệp, dao động quanh mốc 13%-14% so với cuối năm 2024. Trong đó, dư nợ cho vay cá nhân đạt hơn 52.140 tỷ đồng và dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt gần 148.617 tỷ đồng. Riêng mảng doanh nghiệp, các lĩnh vực chủ chốt ngân hàng ưu tiên bao gồm dược y tế, chế tạo/gia công sản phẩm kim loại, vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng...Những kết quả này cho thấy MSB tiếp tục bám sát định hướng phân bổ tín dụng hợp lý theo ngành nghề và diễn biến thị trường.

Tăng trưởng tín dụng là cơ sở đưa tổng tài sản của MSB tăng ổn định 7% so với 31/12/2024, đạt gần 341.332 tỷ đồng. Đặc biệt, tiền gửi không kỳ hạn ghi nhận trên 46.700 tỷ đồng, tăng từ mốc hơn 40.800 tỷ đồng hồi cuối 2024, đưa tỷ lệ CASA trên tổng tiền gửi đạt 26,78%, cho thấy giá trị và tính hiệu quả trong sản phẩm dịch vụ mà MSB mang đến cho khách hàng, bao gồm sinh lời với lợi suất cao, các sản phẩm thanh toán và gói tài khoản dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Tỷ lệ CASA trên tổng tiền gửi của MSB đạt 26,78%. (Ảnh: Vietnam+)

Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt gần 3.173 tỷ đồng, phản ánh sự ổn định trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Đặc biệt, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.506 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên luỹ kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng thu về khoản lãi trước thuế 5.856 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên, ngân hàng đã thực hiện được gần 91% kế hoạch lợi nhuận năm (6.458 tỷ đồng).

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 31%, đem về 10 tỷ đồng và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng đóng góp 8 tỷ đồng vào cơ cấu lợi nhuận của SeABank trong quý 2.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản ngân hàng SeABank đạt 379.087 tỷ đồng, tăng 16,4% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng cho vay khách hàng đạt 220.571 tỷ đồng, tăng 5,4%. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng giảm 1%, đạt 166.648 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) của SeABank ở mức 4.311 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm trước, kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,89% lên mức 1,95%./.

