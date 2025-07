Lợi nhuận trước thuế Vietcombank đạt gần 21.894 tỷ đồng, cao nhất toàn ngành

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 vừa công bố cho thấy, động lực tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đến từ các mảng kinh doanh ngoại hối và các hoạt động khác.

Cụ thể, trong quý 2/2025, thu nhập lãi thuần của Vietcombank đạt 14.160 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh 43% chỉ còn 861 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng mạnh 41%, thu được 1.635 tỷ đồng tiền lãi.

Hoạt động khác cũng gây chú ý khi thu được 1.153 tỷ đồng tiền lãi, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận hơn 24 tỷ đồng. Theo đó, lãi trước thuế đạt gần 11.034 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đầu năm của Vietcombank đạt hơn 35.100 tỷ đồng, tăng 3,2%, trong đó động lực tăng trưởng đến từ các mảng như kinh doanh ngoại hối, hoạt động khác. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 23.455 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 21.894 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ giảm mạnh dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 1.562 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Như vậy, Vietcombank là ngân hàng đứng đầu toàn ngành về lợi nhuận trước thuế.

Tổng tài sản tính đến cuối quý 2/2025 của Vietcombank đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt gần 1,56 triệu tỷ đồng và 1,59 triệu tỷ đồng, tăng 7% và 8% so với đầu năm. Tính đến 30/06/2025, tổng nợ xấu của Vietcombank chiếm 15.576 tỷ đồng trong tổng dư nợ, tăng 12% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng nhẹ từ 0,96% đầu năm lên 1%.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Vietcombank đã và đang triển khai 22 chương trình giảm lãi suất cho vay với doanh nghiệp và người dân, tổng số khách hàng được giảm lãi suất là gần 28.000 khách hàng với dư nợ đạt hơn 715.000 tỷ đồng, số tiền miễn giảm đạt hơn 3.500 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tài trợ các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, Vietcombank tiên phong tài trợ vốn cho các ngành phát triển bền vững, các lĩnh vực ưu tiên. Tín dụng cho lĩnh vực ưu tiên tăng trưởng tốt, quy mô chiếm khoảng 33% tổng dư nợ tín dụng./.

Vietcombank giới thiệu Apple Pay đến chủ thẻ quốc tế Vietcombank JCB Vietcombank chính thức giới thiệu Apple Pay đến với chủ thẻ quốc tế Vietcombank JCB tại Việt Nam với phương thức thanh toán dễ dàng, an toàn và riêng tư hơn với iPhone, Apple Watch, iPad và Mac.