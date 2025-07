Nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế cao trong 6 tháng đầu năm

Đến sáng 30/7, đã có 18 ngân hàng công bố lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2025, trong đó có 5 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận đạt trên 10.000 tỷ đồng. MB tăng gần 18%, tạm dẫn đầu toàn ngành khi Vietcombank chưa công bố.

Theo phía MB, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt này hơn 15.500 tỷ đồng tương đương mức tăng trưởng 17,9%. Lợi nhuận hợp nhất đạt gần 15.900 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ 2024.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 14,2% so với cuối năm 2024. Trong đó, cho vay khách hàng đạt gần 880.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được giữ ở mức 1,6% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu trích lập dự phòng đạt 88,9%.

Tiền gửi của khách hàng cũng ghi nhận mức tăng 9,7%, đạt hơn 783.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục là điểm sáng khi đạt gần 297.000 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tiền gửi khách hàng.

Tiếp theo là BIDV với lợi nhuận trước thuế đạt 15.200 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch năm. Dư nợ tín dụng đạt 2,14 triệu tỷ đồng (tăng 6,1%); huy động vốn đạt 2,29 triệu tỷ đồng (tăng 7,2%); thu dịch vụ ròng đạt 2.802 tỷ đồng. BIDV cũng đã tăng vốn điều lệ lên hơn 70.000 tỷ đồng, củng cố tiềm lực tài chính, bảo đảm an toàn hoạt động theo thông lệ quốc tế.

SHB cũng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với nhiều chỉ số tài chính tăng trưởng cao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lũy kế nửa đầu năm, SHB lãi hơn 8.900 tỷ đồng, tăng 30% và thực hiện 61% kế hoạch năm, phản ánh đà tăng trưởng bền vững và hiệu quả vận hành của ngân hàng.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của SHB đạt gần 825.000 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng vượt 594.500 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và tăng mạnh 28,9% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng của SHB được triển khai hiệu quả, đa dạng theo ngành nghề, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và trọng tâm phát triển của nền kinh tế. Đồng thời, tăng trưởng tiền gửi khách hàng đạt 12,4% - cao gấp đôi mức tăng trưởng toàn ngành (6,11% tính đến ngày 26/6/2025), tạo nền tảng vốn vững chắc hỗ trợ tín dụng.

Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện rõ rệt với tỷ lệ nợ xấu (NPL) theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức thấp. Nợ nhóm 2 giảm mạnh xuống chỉ còn 0,3%, mở rộng dư địa cải thiện chất lượng tài sản.

Các chỉ số an toàn tiếp tục được duy trì tốt như tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đều trong giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) luôn duy trì ổn định trên 11%, vượt xa mức tối thiểu 8% theo quy định, đảm bảo năng lực đệm vốn an toàn cho hoạt động kinh doanh.

SHB hiện có vốn điều lệ 40.657 tỷ đồng. SHB đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 832.000 tỷ đồng cuối năm 2025 và cán mốc 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026, đánh dấu bước tiến vững chắc về quy mô và vị thế trên thị trường tài chính trong nước và khu vực.

Tổng lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 8.913 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương 61% kế hoạch năm 2025. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) được kiểm soát ấn tượng ở mức 16,4% - một trong những tỷ lệ thấp nhất toàn ngành. Hiệu quả hoạt động tiếp tục cải thiện rõ nét, thể hiện qua lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt trên 18%.

Ngoài ra còn một số ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế trên 10.000 tỷ đồng là Techcombank 15.135 tỷ đồng; VPBank đạt 11.229 tỷ đồng; ACB đạt 10.690 tỷ đồng./.

