Eximbank thông qua mục tiêu lợi nhuận gần 5.200 tỷ đồng, bầu nhân sự cấp cao

Ngày 29/4/2025 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội diễn ra trong bối cảnh Eximbank đạt kết quả kinh doanh ấn tượng cùng nhiều chuyển đổi tích cực trong nội bộ ngân hàng.

Thông qua kế hoạch kinh doanh 2025

Đại hội đã thông qua mục tiêu tổng tài sản năm 2025 tăng 10,7% lên 265.500 tỷ đồng, huy động vốn 206.000 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm trước. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 16,2% lên mức 195.500 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế vượt 5.188 tỷ đồng, tăng trưởng 23,8% so với năm 2024.

Lãnh đạo Eximbank nhấn mạnh, nhiệm vụ đặc biệt năm 2025 và những năm tới là phát triển nền tảng khách hàng, định vị phân khúc mục tiêu, nâng cao hiệu quả và gia tăng năng lực cạnh tranh. Eximbank sẽ tái cấu trúc tài chính và danh mục tài sản, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, phát huy mô hình xử lý nợ tập trung. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cải thiện các chỉ số sinh lời, tăng cường năng lực tài chính và khả năng ứng phó rủi ro.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Eximbank chia sẻ: “Quý cổ đông có thể tin tưởng vào chất lượng tài sản của ngân hàng. Sắp tới, chúng tôi sẽ thực hiện tinh gọn, tối ưu và nâng cao hiệu quả hoạt động, mang đến lợi ích cho khách hàng, cổ đông và cán bộ nhân viên. Đội ngũ sẽ đồng lòng hành động ngay để bắt kịp xu hướng thị trường, làm mọi thứ có kiểm soát và thực chất.”

Về vấn đề không trả cổ tức năm 2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank Nguyễn Cảnh Anh cho biết rất thấu hiểu nguyện vọng của cổ đông về vấn đề cổ tức. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đánh giá năm 2025 còn nhiều bất ổn trên bình diện quốc tế cũng như trong nước. Theo chiến lược dài hạn của Eximbank, ngân hàng đang chuẩn bị nhiều nguồn lực về quản trị rủi ro hướng tới áp dụng tiêu chuẩn Basel III, cũng như đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ phía Ngân hàng Nhà nước, Eximbank đã quyết định không trả cổ tức năm 2025.

“Đây không phải là điều gì tiêu cực mà là quyết định mang tính chủ động của Hội đồng quản trị góp phần tạo giá trị vững chắc cho ngân hàng, ứng phó trước những biến động của nền kinh tế. Nguồn vốn này cũng sẽ được tăng cường thêm cho chuyển đổi số, tăng hiệu quả ngân hàng qua đó làm tăng giá trị cho cổ đông,” Chủ tịch Eximbank cho hay.

Bầu nhân sự cấp cao nhiệm kỳ mới

Vấn đề nhân sự là điều cổ đông đặc biệt quan tâm tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay của Eximbank. Theo đó, với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2025-2030).

Kết quả, 5 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm: Ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Phạm Tuấn Anh và 2 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Hoàng Thế Hưng và bà Phạm Thị Huyền Trang.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Vietnam+)

Cùng với đó, cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đề cử có hai thành viên độc lập nhằm đảm bảo yêu cầu mới của Luật Các tổ chức tín dụng 2024, đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập, khách quan và minh bạch.

Trong quá trình chuyển đổi toàn diện của ngân hàng, Eximbank hướng tới kiện toàn Hội đồng quản trị chất lượng, thu hút các ứng viên đa dạng chuyên môn, kinh nghiệm, tâm huyết, để có thể đưa ra chiến lược phát triển và quản trị hiệu quả ngân hàng trong giai đoạn mới, hướng đến một tổ chức minh bạch, hiệu quả, an toàn và bền vững.

Đại hội cũng thống nhất bầu ra 5 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ này gồm: Bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn, ông Nguyễn Trí Trung, bà Trần Thị Minh Lý và ông Hoàng Tâm Châu.

Đại hội cũng thông qua quy định tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Eximbank không vượt quá 6% nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đồng thời sửa đổi, bổ sung điều lệ Eximbank; thông qua việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở chính của Eximbank tại Thành phố Hồ Chí Minh… cùng các nội dung quan trọng khác.

Năm 2024 lập kỷ lục lợi nhuận

Theo báo cáo của Eximbank, năm 2024, lợi nhuận ngân hàng lần đầu vượt mức 4.188 tỷ đồng, tăng trưởng 54% so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của ngân hàng sau hơn 3 thập kỷ hoạt động.

Tổng tài sản, dư nợ tín dụng, lợi nhuận trước thuế của Eximbank từ 2020 đến nay.

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của Eximbank tăng 19% đạt mức 239.768 tỷ đồng, huy động vốn đạt 178.312 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm trước. Dư nợ cấp tín dụng tăng trưởng cao nhất trong nửa thập kỷ (so với 2019) khi đạt mốc 168.230 tỷ đồng, tăng 27.706 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 19,72% so với đầu năm.

Bức tranh tài chính của Eximbank có một số điểm nổi bật, trong đó tổng thu nhập hoạt động của Eximbank lần đầu chạm ngưỡng 8.558 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm trước. Quy mô tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân tăng trưởng 24,8% so với năm 2023. Thay vì tăng lãi suất đầu ra, ngân hàng đã chủ động cơ cấu lại cấu trúc tài sản và nguồn vốn, từ đó kiểm soát được chi phí vốn hiệu quả (COF), kết quả NIM đã tăng lên 2,81%. Chất lượng nợ xấu của Eximbank được cải thiện, trong đó tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 2,53%. Nợ nhóm 2 được duy trì ổn định quanh mức 1%.

Eximbank đã kiểm soát tốt chi phí hoạt động, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh xuống 39,73% so với mức hơn 47,92% của năm 2023./.