Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho MSB tăng thêm 5.200 tỷ đồng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước đã cho phép MSB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.200 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Vốn điều lệ của ngân hàng này dự kiến sẽ lên mức 31.200 tỷ đồng.

Thúy Hà
Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho MSB tăng thêm 5.200 tỷ đồng vốn điều lệ. (Ảnh: Vietnam+)
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa có thông báo về việc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận MSB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.200 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, MSB dự kiến phát hành thêm tối đa 520 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để chia cổ tức với tỷ lệ 20% từ lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức sau khi trích lập quỹ và lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia tính đến 31/12/2024.

Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ mức 26.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng (tương ứng tăng thêm 5.200 tỷ đồng).

MSB cho biết mục đích tăng vốn nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị rủi ro, cải thiện khả năng thanh toán, tăng cường khả năng chống chịu rủi ro và tạo niềm tin với nhà đầu tư, khách hàng.

Về kết quả kinh doanh, MSB vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.173 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2025, tổng dư nợ cho vay khách hàng của MSB đạt trên 200.700 tỷ đồng, nâng mức tăng trưởng tín dụng của MSB đạt 13,39%. Huy động vốn từ khách hàng đạt gần 174.430 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm./.

(Vietnam+)
#MSB #tăng vốn ngân hàng #phát hành cổ phiếu #cổ tức #tăng trưởng tín dụng #Ngân hàng Nhà nước #vốn điều lệ
