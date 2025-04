MSB tăng vốn điều lệ lên 31.200 tỷ đồng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 21/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch tăng vốn điều lệ, mục tiêu lợi nhuận trước thuế, thoái vốn tại công ty chứng khoán.

Đại hội MSB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 26.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20% từ nguồn lợi nhuận tích lũy chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Theo tờ trình được công bố, MSB dự kiến phát hành thêm tối đa 520 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để chia cổ tức với tỷ lệ 20% (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới) từ lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức sau khi trích lập quỹ và lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia tính đến 31/12/2024.

Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong năm 2025 do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được cơ quan Nhà nước chấp thuận.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ mức 26.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng (tương ứng tăng thêm 5.200 tỷ đồng).

Ngân hàng cho biết mục đích tăng vốn nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị rủi ro, cải thiện khả năng thanh toán, tăng cường khả năng chống chịu rủi ro và tạo niềm tin với nhà đầu tư, khách hàng.

Cũng tại Đại hội, MSB đã thông qua mục tiêu tăng trưởng với tổng tài sản đạt 350.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Tổng huy động thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn đạt 202.000 tỷ đồng, tăng 15% so với 2024. Tổng dư nợ (bao gồm cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) đạt 212.000 tỷ đồng, tăng 20%. Lợi nhuận mục tiêu là 8.000 tỷ đồng, tăng 16%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Tại đại hội lần này, ban lãnh đạo MSB cũng trình cổ đông thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để các công ty này trở thành công ty con của MSB.

MSB dự kiến tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển nhượng một phần vốn hoặc chuyển nhượng 100% số vốn góp tại Công Ty Tài Chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNEX Finance). Việc chuyển nhượng sẽ giúp MSB có thêm nguồn lực để tăng cường khả năng tài chính, mở rộng quy mô, tiếp tục đầu tư công nghệ và các dự án tiềm năng, qua đó tập trung thúc đẩy kinh doanh mảng hoạt động lõi.

Đại diện MSB cho biết, đây là kế hoạch được ngân hàng thận trọng cân nhắc, không chỉ riêng với năm 2025 mà cả thời gian trước đó, do diễn biến thị trường có những tác động bất lợi tới các công ty tài chính trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, dự báo cho thấy ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới và còn nhiều dư địa phát triển do tỷ lệ thâm nhập còn thấp. Do vậy, MSB sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông về vấn đề này và triển khai khi điều kiện thị trường thuận lợi./.