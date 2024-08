Ngân hàng MSB chốt quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%

MSB chốt quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 12/8, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) công bố ngày 29/8/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.

Theo đó, MSB sẽ tăng vốn theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại tính theo báo cáo tài chính kiểm toán tại 31/12/2023 sau khi trích các quỹ theo luật định. Tỷ lệ phát hành là 30% trên tổng số cổ phần đang lưu hành (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu), tương đương phát hành thêm 600 triệu cổ phiếu.

Với tỷ lệ này, MSB trở thành ngân hàng có mức trả cổ tức cao nhất trong năm nay. Sau khi tăng vốn, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ là 2,6 tỷ cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ mới đạt 26.000 tỷ đồng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã lần lượt ban hành các văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn này.

Việc tăng vốn điều lệ giúp MSB nâng cao năng lực tài chính, gia tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh cũng như quản trị rủi ro. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ sở vững chắc thúc đẩy nhanh chóng và hiệu quả tiến trình số hóa, xanh hóa toàn diện ngân hàng.

Tính đến hết quý 2, tổng tài sản của MSB đạt hơn 295.500 tỷ đồng, tăng 10,69% so với cuối năm 2023. Tăng trưởng tín dụng riêng lẻ đạt 12,41%. Huy động từ khách hàng và giấy tờ có giá của ngân hàng hợp nhất tăng lần lượt 15% và 64% so với cuối năm 2023. Tổng thu thuần (TOI) hợp nhất trong 6 tháng đầu năm của MSB đạt 7.031 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 3.690 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 54% kế hoạch lợi nhuận năm./.