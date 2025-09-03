Chính phủ của Thủ tướng Pháp có khả năng thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Lãnh đạo phe cực hữu Pháp ngày 2/9 tuyên bố cuộc gặp cuối cùng với Thủ tướng Francois Bayrou đã không đạt được bất kỳ đột phá nào, làm gia tăng khả năng chính phủ thiểu số của ông sẽ thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Bà Marine Le Pen - ba lần là ứng cử viên tổng thống, cùng Lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) của Pháp Jordan Bardella cho biết sau 1 giờ trao đổi với ông Bayrou tại Paris, họ vẫn giữ nguyên quan điểm phản đối.

Hai lãnh đạo RN kêu gọi giải tán quốc hội và nhanh chóng tổ chức bầu cử lập pháp nhằm chấm dứt bế tắc ngân sách kéo dài nhiều tháng.

Ông Bardella nhấn mạnh: “Chúng ta càng sớm quay lại với lá phiếu, nước Pháp càng sớm có ngân sách," đồng thời khẳng định “không có phép màu” nào có thể thay đổi quyết định của RN.

Theo giới phân tích, chính phủ của Thủ tướng Bayrou nhiều khả năng sụp đổ sau hơn nửa năm tồn tại, khi cả phe cực hữu lẫn cực tả đều tuyên bố bỏ phiếu chống.

Trong trường hợp đó, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ phải lựa chọn, hoặc tái bổ nhiệm ông Bayrou, hoặc chỉ định một thủ tướng mới - người đứng đầu chính phủ thứ 7 trong nhiệm kỳ của ông, hoặc kêu gọi bầu cử sớm.

Tuy nhiên, khả năng từ chức theo yêu cầu của phe cực tả đã nhiều lần được Tổng thống Macron loại trừ.

Sáu ngày trước cuộc bỏ phiếu, ông Macron đã mời các lãnh đạo khối thiểu số trung dung và cực hữu vào Điện Elysee, kêu gọi họ hợp tác với đảng Xã hội (PS) thay vì liên minh cùng phe cực tả và đảng Xanh.

Tuy nhiên, lãnh đạo PS Olivier Faure khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần một thủ tướng xuất thân từ phe cánh tả.

Trong khi đó, một số nhân vật chủ chốt như ông Gabriel Attal - cựu thủ tướng, hiện là người đứng đầu đảng trung dung của Tổng thống Macron, đều phản đối ý tưởng bầu cử trước thời hạn.

Trái lại, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy cho rằng đây là “giải pháp duy nhất” để giải quyết khủng hoảng chính trị, đồng thời gọi quyết định đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm vào tuần tới của ông Bayrou là một bước đi rủi ro về mặt chính trị./.

Thủ tướng Pháp tiếp xúc với đảng phái chính trị, tìm cách ngăn chính phủ sụp đổ Phe đối lập tuyên bố sẽ bỏ phiếu lật đổ chính phủ thiểu số trong phiên bỏ phiếu ngày 8/9 - sự kiện mà ông Bayrou bất ngờ công bố hồi tuần trước nhằm thúc đẩy kế hoạch siết chặt ngân sách năm 2026.