Pháp lên kế hoạch đóng tàu sân bay lớn nhất châu Âu

Nước Pháp chuẩn bị ghi dấu mốc mới trong lịch sử hải quân với việc đóng tàu sân bay lớn nhất châu Âu. Được triển khai trong bối cảnh sức mạnh hàng hải ngày càng giữ vai trò then chốt trong cuộc cạnh tranh toàn cầu, dự án đầy tham vọng này thể hiện trình độ kỹ thuật và công nghệ vượt trội của Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tàu sân bay mới của Pháp hứa hẹn sẽ cách mạng hóa các tiêu chuẩn đóng tàu châu Âu. Với chiều dài hơn 300 mét và lượng choán nước 80.000 tấn, tàu sân bay này được ví như “người khổng lồ” của đại dương.

Tàu được thiết kế để mang theo hơn 75 phương tiện bay, bao gồm cả máy bay không người lái chiến đấu.

Được trang bị động cơ hạt nhân, tàu sân bay này có thể hoạt động nhiều năm trên biển mà không cần tiếp nhiên liệu. Các hệ thống vũ khí và tự động hóa tinh vi trên tàu thể hiện trình độ kỹ thuật và công nghệ của Pháp.

Việc con tàu sử dụng vật liệu composite vừa nhẹ vừa bền bảo sẽ đảm độ ổn định và an toàn ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt trên biển. Đây là thành tựu kỹ thuật tiêu biểu, khẳng định năng lực sáng tạo của Pháp trong lĩnh vực hải quân.

Dự án đóng tàu sân bay mới này còn đánh dấu bước ngoặt chiến lược đối với Pháp. Lợi thế mới giúp Pháp tăng cường năng lực triển khai sức mạnh hải quân trên phạm vi toàn cầu.

Trong bối cảnh an ninh hàng hải là mối quan tâm hàng đầu, dự án này cho phép Paris bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời tham gia tích cực vào các chiến dịch quốc tế.

Dự án cũng là công cụ thúc đẩy hợp tác với các đồng minh châu Âu và xuyên Đại Tây Dương, thể hiện cam kết của Pháp đối với một châu Âu phòng thủ tự chủ hơn, khuyến khích các đối tác đầu tư vào năng lực quân sự hiện đại.

Đây là sáng kiến nhằm gia tăng tính độc lập chiến lược của châu Âu trong bối cảnh địa chính trị biến động nhanh chóng.

Việc triển khai dự án đòi hỏi vượt qua nhiều thách thức kỹ thuật. Các xưởng đóng tàu Pháp, vốn nổi tiếng về chuyên môn, sẽ phải tích hợp các công nghệ tiên tiến đồng thời tuân thủ các chuẩn mực an toàn nghiêm ngặt.

Các ràng buộc về ngân sách cũng buộc dự án phải quản lý nguồn lực chặt chẽ nhằm tránh đội giá. Để giảm gánh nặng, dự án đang nghiên cứu khả năng hình thành các quan hệ đối tác công-tư.

Thành công của dự án phụ thuộc vào năng lực dự báo và giải quyết những thách thức kỹ thuật cũng như hậu cần.

Về kinh tế–xã hội, dự án này được kỳ vọng tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp đóng tàu Pháp./.

