Chưa đầy một tháng nhậm chức, Thủ tướng Pháp lại đệ đơn từ chức

Ngày 6/10, tân Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã từ chức sau chưa đầy một tháng đảm nhiệm cương vị này.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Lecornu.

Như vậy, ông Lecornu là thủ tướng thứ 7 dưới chính quyền của Tổng thống Macron từ chức trong bối cảnh nước Pháp đang trải qua tình trạng bất ổn và khủng hoảng chính trị.

Trước đó một ngày, Tổng thống Macron vừa công bố thành phần chính phủ mới do Thủ tướng Lecornu đứng đầu nhằm đưa đất nước thoát khỏi bế tắc chính trị./.

