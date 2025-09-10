Tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cam kết thay đổi căn bản chính sách

Tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 10/9 đã chính thức nhậm chức, khẳng định sẽ thúc đẩy những thay đổi căn bản, không chỉ ở hình thức mà cả trong nội dung chính sách, đồng thời nhấn mạnh “không có con đường nào là không thể” để đưa nước Pháp vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Trong bài phát biểu ngắn gọn chưa đầy 5 phút, ông Lecornu kêu gọi “khiêm tốn” và “tiết chế” trước tình trạng bất ổn và khủng hoảng chính trị mà đất nước đang phải đối mặt.

Sau khi cảm ơn người tiền nhiệm François Bayrou, chủ nhân mới của Điện Matignon (Phủ Thủ tướng Pháp) cũng cam kết sẽ sáng tạo hơn, nghiêm túc hơn trong cách làm việc với phe đối lập, đồng thời khẳng định sẽ sớm tiếp xúc với các lực lượng chính trị trong những ngày tới.

Tân Thủ tướng Lecornu cũng nhấn mạnh mong muốn chấm dứt tình trạng chênh lệch giữa đời sống chính trị và đời sống thực tế, coi đây là vấn đề đáng lo ngại và cảnh báo “không thể để tình trạng này kéo dài mãi mãi."

Trong lễ bàn giao, người tiền nhiệm François Bayrou đã gửi lời chúc mừng, khẳng định sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ ông Lecornu để xây dựng sự đoàn kết rộng rãi hơn, đồng thời bày tỏ tin tưởng nước Pháp “sẽ không mãi chìm trong chia rẽ, xúc phạm và bạo lực."

Ông Lecornu được Tổng thống Macron bổ nhiệm vào tối 9/9, sau khi chính phủ của ông Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện hôm 8/9.

Nhiệm vụ hàng đầu của ông Lecornu hiện nay là tiến hành tham vấn các lực lượng chính trị để tìm kiếm thỏa thuận, bảo đảm ổn định thể chế.

Theo nhiều nguồn tin và các đảng phái, nhiều lãnh đạo chính đảng và nhóm nghị sỹ thuộc khối trung tâm đã có lịch làm việc với tân Thủ tướng Lecornu tại Điện Matignon ngay trong ngày 10/9./.

