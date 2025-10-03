Đức: Sân bay Munich gián đoạn hoạt động do phát hiện nhiều drone

Hoạt động của sân bay Munich của Đức tạm gián đoạn từ tối 2/10 đến sáng sớm 3/10 do phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái (drone).

Theo tuyên bố từ sân bay, giới chức kiểm soát không lưu phải đình chỉ hoạt động hàng không từ 22 giờ 18 ngày 2/10, dẫn đến 17 chuyến bay bị hủy và ảnh hưởng đến gần 3.000 hành khách.

Có 15 chuyến bay đến đã phải chuyển hướng tới Stuttgart, Nuremberg, Frankfurt (các thành phố của Đức) và thủ đô Vienna (Áo).

Dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết sân bay đóng cửa cho đến 4 giờ 59 sáng 3/10 theo giờ địa phương (9 giờ 59 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Sự cố này đánh dấu vụ gián đoạn hàng không mới nhất do drone tại châu Âu, sau khi các sân bay ở Đan Mạch và Na Uy tuần trước cũng phải tạm đóng cửa vì lý do tương tự.

Hôm 1/10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã ủng hộ kế hoạch tăng cường hệ thống phòng thủ của khối trước hoạt động của drone từ nước ngoài.

Thành phố Munich đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ khi lễ hội nổi tiếng Oktoberfest phải tạm thời đóng cửa do đe dọa đánh bom và việc phát hiện chất nổ trong một tòa nhà dân cư ở phía Bắc thành phố trong tuần này./.

Loạt vụ xâm nhập bằng UAV tại sân bay châu Âu làm dấy lên lo ngại an ninh Việc các sân bay ở châu Âu liên tiếp ghi nhận UAV xâm nhập trong tuần đang làm gia tăng quan ngại về an ninh hàng không, khi công nghệ này ngày càng phát triển và khó kiểm soát.