Đức cân nhắc cho phép quân đội bắn hạ thiết bị bay không người lái

AFP đưa tin, Đức đang xem xét cho phép quân đội bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV), sau loạt vụ xâm nhập bằng UAV quanh châu Âu làm gia tăng căng thẳng với Nga.

Đức, một trong những quốc gia ủng hộ chính của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, cũng báo cáo số vụ phát hiện UAV đáng ngờ gia tăng gần đây. Dù chưa có bằng chứng công khai, nhiều nghi ngờ tập trung vào Nga.

Tờ Bild đưa tin, chính phủ Đức đang cân nhắc cho phép lực lượng vũ trang bắn hạ UAV trong một số điều kiện, cụ thể là khi các biện pháp khác không đủ và thiết bị này gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu. Trong tình huống đó, thẩm quyền ra quyết định sẽ được chuyển từ cảnh sát sang Bộ Quốc phòng.

Bộ Nội vụ Đức hiện chưa xác nhận kế hoạch này. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn tờ Rheinische Post, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết ông muốn sửa đổi luật an ninh hàng không để quân đội có thể hỗ trợ cảnh sát, “đặc biệt trong việc phòng thủ trước UAV.”

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đang chứng kiến bước ngoặt không chỉ trong an ninh quân sự mà còn trong toàn bộ lĩnh vực phòng thủ và bảo vệ dân sự.”

Liên quan đến vấn đề này, trong những ngày gần đây, UAV xuất hiện tại các sân bay ở Đan Mạch và Na Uy, buộc một số sân bay phải đóng cửa tạm thời.

Tối 26/9, Cảnh sát Đan Mạch cũng ghi nhận UAV bay qua căn cứ quân sự lớn nhất của nước này, và tại bang Schleswig-Holstein phía Bắc nước Đức giáp biên giới Đan Mạch. Sự việc mới nhất trong loạt vụ quan sát mà giới chức gọi là một “cuộc tấn công hỗn hợp.”

Theo cảnh sát, hiện tượng này đã dẫn tới việc nhiều sân bay trên khắp quốc gia Bắc Âu phải đóng cửa từ hôm 22/9, khi các UAV lần đầu tiên xuất hiện.

Sỹ quan phụ trách Simon Skelsjaer cho hay: “Chúng tôi đã ghi nhận một sự việc vào khoảng 20 giờ 15 (giờ địa phương, tức 01 giờ 00 ngày 27/9), kéo dài trong vài giờ. Một đến hai UAV đã được phát hiện bên ngoài và trên căn cứ không quân Karup.”

Ông nhấn mạnh lực lượng chức năng chưa thể xác định nguồn gốc các thiết bị này và khẳng định: “Chúng tôi không bắn hạ chúng.” Cảnh sát đang phối hợp với quân đội để điều tra vụ việc.

Căn cứ Karup hiện dùng chung đường băng với sân bay dân dụng Midtjylland, vốn đã phải tạm đóng cửa, song không ảnh hưởng tới hoạt động hàng không do không có chuyến bay thương mại nào được lên lịch thời điểm đó.

Trước đó, hôm 22/9, sân bay Copenhagen – cảng hàng không bận rộn nhất khu vực Bắc Âu - đã phải tạm đóng cửa nhiều giờ sau khi phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái cỡ lớn trong không phận. 5 sân bay khác, cả dân sự lẫn quân sự, cũng phải ngừng hoạt động tạm thời trong những ngày sau đó.

Cùng ngày, cảnh sát Na Uy thông báo đang điều tra khả năng có thiết bị bay không người lái xuất hiện gần căn cứ không quân Oerland, miền Trung Na Uy - căn cứ chính của lực lượng tiêm kích F-35.

Trao đổi với báo giới, phía Na Uy cho biết lực lượng canh gác tại căn cứ đã nhiều lần quan sát thấy các vật thể bên ngoài vành đai căn cứ vào sáng sớm 27/9.

EU khởi động kế hoạch xây "bức tường" chặn UAV Nga EU đang đẩy nhanh kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV) dọc biên giới phía Đông, sau sự cố UAV của Nga xâm phạm không phận Ba Lan trong tuần qua.