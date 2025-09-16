Thế giới

Châu Âu

Mỹ tuyên bố không đặt ra khung thời gian “giả tạo” cho việc trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump sẽ tự quyết định thời điểm áp đặt biện pháp trừng phạt, đồng thời kêu gọi châu Âu tự triển khai các lệnh trừng phạt với Moskva.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo RIA Novosti, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 15/9 cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ không công bố một khung thời gian “giả tạo” cho các biện pháp trừng phạt đối với Nga đồng thời kêu gọi các nước châu Âu tự áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva.

Trả lời phỏng vấn với kênh Fox News khi được hỏi liệu Tổng thống Trump sẽ cho Nga bao nhiêu thời gian trước khi áp đặt trừng phạt, ông Rubio nêu rõ: “Chúng tôi hiểu rõ những biện pháp trừng phạt mà chúng tôi có trong tay và vào một thời điểm nào đó, Tổng thống có thể quyết định thực hiện. Đó sẽ là quyết định của ông ấy. Ông ấy sẽ không đi loanh quanh và công bố một khung thời gian giả tạo… Và điều mà Tổng thống Trump đã thách thức các đối tác châu Âu là họ hãy tự áp đặt các biện pháp trừng phạt mà họ đang yêu cầu chúng tôi áp đặt.”

Trước đó, ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phàn nàn rằng các biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với Nga còn quá yếu.

Phát biểu với báo giới tại Bedminster, bang New Jersey, ông Trump tuyên bố: “Các biện pháp trừng phạt mà họ (châu Âu) áp đặt chưa đủ mạnh. Tôi sẵn sàng thực hiện các lệnh trừng phạt, nhưng họ sẽ phải tăng cường trừng phạt tương xứng với những gì tôi đang làm.”

Tổng thống Mỹ cho biết Washington sẽ không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lớn chừng nào châu Âu còn tiếp tục mua dầu từ Nga. Ông cũng nêu rõ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Moskva nếu tất cả các nước NATO cùng phối hợp và ngừng mua dầu Nga./.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga cảnh báo châu Âu về việc tịch thu tài sản

Nga tuyên bố truy tố các quốc gia châu Âu “bằng mọi cách có thể” và tại “mọi tòa án quốc tế” nếu tịch thu tài sản của Nga, gây lo ngại về xung đột pháp lý và niềm tin tài chính quốc tế.

(Vietnam+)
#Trừng phạt Nga #Tổng thống Trump #Moskva Mỹ Nga
Theo dõi VietnamPlus

Nga trước lệnh trừng phạt kinh tế

Căng thẳng Nga-phương Tây

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga cảnh báo châu Âu về việc tịch thu tài sản

Nga tuyên bố truy tố các quốc gia châu Âu “bằng mọi cách có thể” và tại “mọi tòa án quốc tế” nếu tịch thu tài sản của Nga, gây lo ngại về xung đột pháp lý và niềm tin tài chính quốc tế.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiếp kiến Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: Mofa)

Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp định kỳ của Nhóm Công tác hỗn hợp.

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin và Tổng Giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov ngày 13/9 đã tới dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Quốc gia mới tại thủ đô Moskva.

Lực lượng khẩn cấp tại hiện trường vụ UAV bị bắn hạ ở Wyryki. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Nga: Ba Lan từ chối tham vấn về sự cố UAV

Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế cho biết Bộ Quốc phòng Ba Lan “chưa sẵn sàng” tiếp nhận đề nghị tham vấn từ phía Nga liên quan sự cố UAV.

Bên trong Trung tâm Vũ trụ Nga. (Nguồn: kremlin.ru)

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới NSC

Tổng thống Putin khẳng định NSC là giai đoạn mới trong sự phát triển công nghiệp vũ trụ, củng cố vị thế của Nga là “một trong những trung tâm và quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực quan trọng này.”

Hiện trường vụ tấn công.(Nguồn: mezha.net)

Ukraine tập kích cơ sở lọc dầu hàng đầu của Nga

Một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã rơi xuống một trong những tổ hợp lọc dầu lớn nhất Nga gây cháy. Video trên mạng xã hội cho thấy một UAV lao về phía cơ sở rồi phát nổ thành cầu lửa.