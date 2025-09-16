Mỹ tuyên bố không đặt ra khung thời gian “giả tạo” cho việc trừng phạt Nga

Theo RIA Novosti, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 15/9 cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ không công bố một khung thời gian “giả tạo” cho các biện pháp trừng phạt đối với Nga đồng thời kêu gọi các nước châu Âu tự áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva.

Trả lời phỏng vấn với kênh Fox News khi được hỏi liệu Tổng thống Trump sẽ cho Nga bao nhiêu thời gian trước khi áp đặt trừng phạt, ông Rubio nêu rõ: “Chúng tôi hiểu rõ những biện pháp trừng phạt mà chúng tôi có trong tay và vào một thời điểm nào đó, Tổng thống có thể quyết định thực hiện. Đó sẽ là quyết định của ông ấy. Ông ấy sẽ không đi loanh quanh và công bố một khung thời gian giả tạo… Và điều mà Tổng thống Trump đã thách thức các đối tác châu Âu là họ hãy tự áp đặt các biện pháp trừng phạt mà họ đang yêu cầu chúng tôi áp đặt.”

Trước đó, ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phàn nàn rằng các biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với Nga còn quá yếu.

Phát biểu với báo giới tại Bedminster, bang New Jersey, ông Trump tuyên bố: “Các biện pháp trừng phạt mà họ (châu Âu) áp đặt chưa đủ mạnh. Tôi sẵn sàng thực hiện các lệnh trừng phạt, nhưng họ sẽ phải tăng cường trừng phạt tương xứng với những gì tôi đang làm.”

Tổng thống Mỹ cho biết Washington sẽ không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lớn chừng nào châu Âu còn tiếp tục mua dầu từ Nga. Ông cũng nêu rõ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Moskva nếu tất cả các nước NATO cùng phối hợp và ngừng mua dầu Nga./.

Nga cảnh báo châu Âu về việc tịch thu tài sản Nga tuyên bố truy tố các quốc gia châu Âu “bằng mọi cách có thể” và tại “mọi tòa án quốc tế” nếu tịch thu tài sản của Nga, gây lo ngại về xung đột pháp lý và niềm tin tài chính quốc tế.