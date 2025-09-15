Nga cảnh báo châu Âu về việc tịch thu tài sản

Ngày 15/9, Nga cảnh báo các nước châu Âu rằng Moskva sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia nào tìm cách tịch thu tài sản của Nga, sau khi có thông tin Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét sử dụng hàng tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine.



Trên trang Telegram, ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết: “Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ truy tố các quốc gia EU cũng như những kẻ suy đồi châu Âu ở Brussels và từng nước EU đã tìm cách chiếm đoạt tài sản của chúng tôi cho đến hết thế kỷ này.”



Ông Medvedev nhấn mạnh Nga sẽ truy tố các quốc gia châu Âu “bằng mọi cách có thể” và tại “mọi tòa án quốc tế và quốc gia” cũng như “ngoài khuôn khổ tòa án.”

Nga cho rằng bất kỳ việc tịch thu tài sản nào cũng đồng nghĩa với hành vi trộm cắp của phương Tây và sẽ làm suy yếu niềm tin vào trái phiếu và các đồng tiền của Mỹ và châu Âu./.

