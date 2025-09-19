EU đề xuất gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga

Ngày 19/9, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Paula Pinho cho biết cơ quan này đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga.

Phát biểu họp báo tại Brussels (Bỉ), bà Pinho cho hay gói trừng phạt mới cần được các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil tuyên bố nước này muốn hiện thực hóa những ý tưởng liên quan đến việc sử dụng những tài sản của Nga bị đóng băng ở EU trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng mọi việc.

Ông Klingbeil nói rõ Chính phủ Đức sẽ sử dụng triệt để các tài sản bị đóng băng của Nga, bất chấp những khó khăn về mặt pháp lý.

Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Đức cho thấy sựu thay đổi đáng kể trong lập trường của quốc gia châu Âu này về vấn đề trên. Trước đây, Chính phủ Đức thường bày tỏ lo ngại về vấn đề pháp lý đối với bất kỳ đề xuất nào liên quan đến các tài sản của Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Carlos Cuerpo cho biết chính phủ nước này ủng hộ những nỗ lực của EC nhằm “sinh lời” từ những tài sản bị đóng băng của Nga để có thể hỗ trợ Ukraine.

Ông Cuerpo nói rõ Tây Ban Nha là một trong những nước EU nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhiều nhất của Nga nhưng hiện đang nỗ lực giảm lượng nhập khẩu này và đa dạng hóa nguồn cung từ các nước khác như Mỹ.

Lâu nay, EU tịch thu tiền lãi từ các tài sản của Nga bị đóng băng sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2/2022./.

