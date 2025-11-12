NXB Giáo dục Việt Nam hỗ trợ gần 18.000 bản sách giáo khoa cho tỉnh Cao Bằng

Với tinh thần tương thân tương ái, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) vừa ủng hộ ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng 17.825 bản sách giáo khoa với tổng giá trị 315 triệu đồng.

Sách sẽ được chuyển đến cho các em học sinh tại các trường học bị thiệt hại bởi mưa lũ sau cơn bão số 10 và 11. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt cho các trường.

Đoàn công tác Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách giáo khoa, quà cho các trường học bị ảnh hưởng do bão lũ tại Cao Bằng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi trao tặng sách, ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bày tỏ: “Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn mà ngành Giáo dục Cao Bằng, các thầy cô giáo và các em học sinh đang phải đối mặt. Ngay sau khi nhận được thông tin về những thiệt hại mà các thầy cô, các em học sinh trên địa bàn tỉnh gặp phải, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã khẩn trương chuẩn bị sách, với mong muốn hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời thời nhất, đồng hành cùng ngành giáo dục Cao Bằng vượt qua giai đoạn khó khăn này.”

Ông Lê Thành Anh (thứ tư từ trái sang) – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trao tặng sách giáo khoa cho đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng theo ông Hoan, những món quà tặng hôm nay không chỉ đơn thuần là vật chất, mà còn là sự sẻ chia, là niềm tin, là sự động viên tinh thần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với các em học sinh và các thầy cô giáo.

Đoàn công tác Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách giáo khoa, quà cho Trường Trung học cơ sở Hợp Giang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã đến thăm và hỗ trợ sách và tiền mặt với tổng trị giá 22 triệu đồng cho Trường Trung học cơ sở Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng. Đây là ngôi trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi hai cơn bão số 10 và 11.

Trong năm nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tích cực triển khai chương trình Ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh vùng bão lũ, vùng khó khăn với tổng kinh phí lên tới 20 tỷ đồng./.

