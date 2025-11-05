Ngành giáo dục thành phố Huế thiệt hại trên 18 tỷ đồng do bão, lũ

Trong đợt bão lũ vừa qua có 3 học sinh tiểu học thiệt mạng. Thiệt hại toàn ngành nếu chỉ tính riêng các vật dụng đếm được khoảng trên 18 tỷ đồng. Ước tính thiệt hại về sách giáo khoa là 2.648 bộ.

Đây là thông tin được ông Phan Thiên Định - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế cho biết trong buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều ngày 5/11.

Trong những ngày vừa qua, thành phố Huế phải hứng chịu 3 đợt lũ liên tiếp, gây ảnh hưởng, thiệt hại lớn cho địa phương. Ông Định cho hay đợt mưa ở Huế vừa qua có lượng mưa lớn nhất Việt Nam, lớn thứ nhì thế giới kể từ năm 1986 trở lại đây. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời cũng tinh thần chủ động ứng phó, thành phố đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Việc chủ động, kịp thời trong công tác thông tin dự báo, cảnh báo đến các trường học, phụ huynh và người dân đã giúp thành phố ứng phó hiệu quả, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Trước thiệt hại của ngành giáo dục, thành phố Huế đã trích nguồn ngân sách khoảng 50-60 tỷ đồng nhằm khắc phục trường lớp, cơ sở vật chất, giúp các trường học sớm trở lại hoạt động.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cũng đã chỉ đạo các trường xây dựng phương án dọn dẹp, vệ sinh trường lớp theo phương châm “nước rút đến đâu, bùn theo xuống đó” nhằm sớm ổn định điều kiện dạy và học, đảm bảo an toàn trường học, phòng tránh dịch bệnh sau lũ.

Tính đến ngày 5/11 đã có 282/569 trường học đi học trở lại, 16 trường tổ chức dạy học trực tuyến, các trường còn lại chưa thể tổ chức dạy học vì còn ngập lụt.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại của thành phố Huế và ngành Giáo dục do đợt bão lũ vừa qua. Thứ trưởng cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của ngành Giáo dục thành phố Huế, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, chủ động đưa học sinh trở lại trường học và thực hiện các phương án dạy học trực tuyến phù hợp.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao hỗ trợ số tiền 650 triệu đồng cho ngành Giáo dục thành phố Huế, 100 triệu cho Trường Tiểu học Thuỷ Vân, 200 triệu cho Đại học Huế, 15 triệu đồng cho gia đình có học sinh thiệt mạng do mưa lũ./.

Huế: Còn 15 xã, phường ngập lụt, nhiều tuyến đường vẫn bị tắc Huế đang đối mặt với ngập lụt tại 15 xã phường, cùng nhiều tuyến đường bị tắc do mưa lớn kéo dài, gây khó khăn cho giao thông và sinh hoạt.