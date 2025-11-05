Đắk Lắk lập sở chỉ huy và các điểm chỉ đạo trực tiếp phòng chống bão

Trong ngày 5/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không có mưa, ít gió, trời âm u. Đặc biệt, vùng ven biển lại có nắng, trời trong xanh. Tuy nhiên, người dân trong tỉnh không chủ quan mà tích cực triển khai công tác phòng chống bão số 13. Tỉnh Đắk Lắk đã thành lập sở chỉ huy tiền phương tại phía Đông của tỉnh để thuận lợi trong công tác ứng phó trước, trong và sau bão.

Tại thôn Từ Nham (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk), thời tiết chiều 5/11 có nắng, trời trong xanh. Tuy nhiên, người dân tất bật chèn chống nhà cửa, chuẩn bị nhu yếu phẩm và các dụng cụ cần thiết để giảm thiểu thiệt hại do bão có thể gây ra. Một số hộ gia đình trong thôn có nhà cửa không đảm bảo đã di chuyển đến nơi an toàn theo hướng dẫn của lãnh đạo địa phương.

Quang cảnh cuộc họp phòng chống bão của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ông Nguyễn Cao Kin (thôn Từ Nham) chia sẻ, ông đã chuẩn bị các vật dụng như: thùng xốp, thùng nhựa, can nhựa… để đựng nước sạch dùng trong thời gian có bão. Nhiều bao cát được chèn chống trên mái tôn. Thức ăn cho tôm hùm cũng được chuẩn bị đầy đủ. Mọi người trong gia đình không chủ quan trước bão số 13.

Tỉnh Đắk Lắk có 12 xã, phường ven biển. Hiện, tất cả các địa phương đã kích hoạt công tác phòng chống bão số 13 ở mức độ cao nhất. Đến chiều nay, gần 90% hộ dân đã hoàn thành việc chằng chống mái tôn. Tàu cá được đưa vào các nơi tránh trú an toàn. Ngư dân cũng đã thu hoạch tôm hùm để bán cho thương lái nhằm giảm bớt thiệt hại.

Sau khi lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 tại các khu vực ven biển, tối 5/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng chống bão trên địa bàn. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các phòng ban, đơn vị liên quan. Cuộc họp cũng kết nối trực tuyến đến các xã, phường ven biển trên địa bàn.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, đến 16 giờ ngày 5/11, toàn tỉnh có 2.555 tàu cá/10.994 lao động hoạt động trên biển. Hầu hết tàu cá đã neo đậu về cảng bến an toàn, 15 tàu cá đang di chuyển đến nơi tránh trú, một số tàu còn hoạt động trên biển đã di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Toàn tỉnh có tổng cộng 2.600 bè/52.000 ô lồng nuôi trồng thủy sản.

Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng quân sự tỉnh hiện có khoảng 6.000 người tham gia phòng chống bão số 13. Về phương tiện, có 2 xe thiết giáp sẵn sàng có mặt tại các khu vực trọng yếu, cô lập, chia cắt để triển khai phương án phòng, chống bão. Đối với các hộ dân nuôi trồng thủy sản, trước 12 giờ ngày 6/11, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu tất cả người dân về đất liền, tuyệt đối không được ở lại trên lồng bè.

Tính đến ngày 5/11, tất cả các hồ chứa thủy lợi đạt mức an toàn. Các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý đạt mực nước cơ bản từ 80 - 90% so với dung tích thiết kế. Đối với các hồ chứa thủy điện, đến ngày 5/11, các hồ chứa Srêpốk, Buôn Kốp, Buôn Tua Srah, Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng đang xả nước về hạ du với lưu lượng từ 113-712m3/s.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn yêu cầu các ngành, địa phương không được chủ quan vì đây là cơn bão mạnh, nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển của tỉnh. Tàu thuyền sau khi cập bến phải được neo đậu an toàn. Các sở ngành liên quan như: y tế, công thương, nông nghiệp, điện lực, viễn thông… phải hoàn thành đầy đủ các phương án phòng chống bão lụt, lũ quét... Các địa phương nắm chắc khu vực có khả năng sạt lở, triều cường tác động nguy hiểm đến người dân để có phương án di dời, sơ tán phù hợp.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu lực lượng quân đội đảm bảo quân số, phương tiện, tập trung ở mũi ảnh hưởng nhiều nhất (khu vực Đông Bắc của tỉnh) để triển khai các phương án phòng chống bão. Lực lượng công an giữ vững an ninh trật tự trong thời gian di dời, sơ tán người dân và lồng bè nuôi trồng thủy sản. Các địa phương thông tin rộng rãi cho người dân, doanh nghiệp nắm tình hình bão để chủ động phòng chống trong gia đình, công ty mình. Trung tâm khí tượng thủy văn thường xuyên cập nhập, phát các bản tin ngắn gọn, dễ hiểu cho người dân và các bản tin sâu để cơ quan nắm được tình hình.

Từ ngày 6/11, ngoài sở chỉ huy phòng chống bão số 13 tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ thành lập thêm 2 điểm chỉ đạo trực tiếp tại khu vực các địa phương thuộc thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên cũ) để triển khai các phương án phòng, chống bão cũng như ứng trực cứu nạn cứu hộ./.