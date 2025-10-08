Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đoạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam

Chiều ngày 08/10 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2025. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng "Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc."

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) được tổ chức thường niên từ năm 2018. Đây là giải thưởng uy tín của Hội truyền thông số Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông nay là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam ngày càng khẳng định uy tín, thương hiệu và sức lan tỏa, thúc đẩy hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của đất nước.

Năm 2025, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 8 gồm có 5 hạng mục:

Hạng mục 1: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc

Hạng mục 2: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Hạng mục 3: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc

Hạng mục 4: Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng

Hạng mục 5: Tôn vinh cá nhân

Tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 8, với "Hệ sinh thái giải pháp số về nghiệp vụ và quản lý xuất bản, sản phẩm sách giáo khoa điện tử," Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được vinh danh ở hạng mục "Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc."

Đây là giải thưởng dành cho các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số xuất sắc, mang lại hiệu quả cao.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng "Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Từ năm 2020 đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã từng bước triển khai hệ sinh thái phần mềm chuyển đổi số toàn diện, gồm 15 giải pháp công nghệ cốt lõi tự phát triển và 01 giải pháp văn phòng hiện đại (O-365 có tích hợp AI).

Các giải pháp này bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị xuất bản từ quản lý đề tài, biên tập, kiểm định, lưu chiểu, phát hành, đến kế toán, sản xuất, nhân sự, điều hành văn bản và quản lý phát hành.

Cho đến nay, tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 100% quy trình cốt lõi (đề tài, kiểm định, lưu chiểu, phát hành, quản lý văn bản, kế toán, sản xuất, phát hành,...) đã được số hóa, đồng bộ.

Thời gian xuất bản rút ngắn 1-2 tháng; chi phí vận hành giảm khoảng 20%; chất lượng nội dung và tính minh bạch nâng cao rõ rệt. Bên cạnh đó, người học và giáo viên trên cả nước được tiếp cận sách giáo khoa điện tử miễn phí qua nền tảng số taphuan.nxbgd.vn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng tự hào là một trong những doanh nghiệp nhà nước tiên phong đưa toàn bộ hoạt động xuất bản giáo dục lên môi trường số, góp phần thực hiện Chiến lược chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với 68 năm hình thành và phát triển, hiện là nhà xuất bản có quy mô lớn nhất cả nước, giữ vai trò chủ lực trong việc biên soạn, xuất bản và phát hành sách giáo khoa, tài liệu giáo dục phục vụ hàng chục triệu học sinh, giáo viên trên toàn quốc.

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược trọng tâm, nhằm hiện đại hóa toàn bộ hoạt động quản trị - nghiệp vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và mở rộng phạm vi phục vụ.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam dành cho "Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số, vươn mình cùng thời đại.

Đại diện đơn vị này cho biết, trong thời gian tới Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới sáng tạo trong toàn bộ hoạt động xuất bản giáo dục, hướng tới xây dựng một nhà xuất bản hiện đại, thông minh, phục vụ hiệu quả quý độc giả và xã hội trong kỷ nguyên số.

Với quyết tâm và chiến lược rõ ràng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ không ngừng tiên phong trong thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục, góp phần kiến tạo một nền giáo dục số toàn diện, bình đẳng và phát triển bền vững./.

