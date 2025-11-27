Khánh Hòa: Hỗ trợ khẩn cấp giúp người dân vực dậy sau đợt mưa lũ lịch sử

Sau đợt mưa lũ lớn gây ngập sâu trên diện rộng, tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Những ngày qua, các địa phương khu vực Nam Khánh Hòa tập trung triển khai nhiều hoạt động cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại xã Phước Hậu, hàng trăm hộ dân được hỗ trợ bước đầu với các nhu yếu phẩm gồm gạo, nước uống, mỳ tôm, dầu ăn, quần áo và thuốc cơ bản. Địa phương được tỉnh phân bổ hơn 8,7 tỷ đồng phục vụ công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ở thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu, thống kê cho thấy toàn thôn có 550 hộ, với 1.994 khẩu bị ảnh hưởng nặng do ngập lụt. Chính quyền địa phương đang tổ chức cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, tiếp nhận và phân phối quần áo do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ; đồng thời cử tổ công tác xuống từng hộ kiểm tra thiệt hại, lập danh sách và chi hỗ trợ trực tiếp.

Gia đình ông Nguyễn Thanh Thái (thôn Ninh Quý 3) là một trong những hộ chịu thiệt hại lớn. Đợt lũ đã cuốn trôi 22 trong tổng số 30 con dê chuẩn bị xuất bán, gây thiệt hại gần 80 triệu đồng; nhiều máy móc, vật dụng bị ngập nước, giàn táo đổ sập, số bắp (ngô) dự trữ trong nhà cũng bị nước lũ cuốn trôi. Gia đình ông được hỗ trợ 3 triệu đồng. Ông cho biết sẽ dùng khoản tiền này thuê nhân công dựng lại trụ trồng và hàng rào.

Ông Ngô Đức Hiệp, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Phước Hậu cho biết đợt lũ vừa qua gây thiệt hại lớn đối với đời sống và sản xuất của người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã, địa phương thành lập các tổ công tác cấp phát tiền và hàng hỗ trợ, đảm bảo minh bạch; đồng thời thống kê chi tiết mức độ thiệt hại của từng hộ.

Tổ công tác của xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa) trao tiền hỗ trợ đối với hộ có nhà bị ngập lụt gặp khó khăn về đời sống. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Đoàn công tác gồm đại diện Phòng Kinh tế làm trưởng đoàn, cùng lực lượng Công an, Mặt trận, các đoàn thể và đơn vị giám sát của các ban Đảng. Việc hỗ trợ được triển khai theo số nhân khẩu thực tế tại thời điểm xảy ra bão lũ, với mức 1 triệu đồng/người và 500.000 đồng/học sinh để mua sách vở, đồ dùng học tập.

Ngay sau khi nước rút, lực lượng bác sỹ trẻ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập các đoàn khám bệnh lưu động. Hàng chục y, bác sỹ được chia thành nhiều nhóm đến các xã, phường chịu ảnh hưởng nặng ở khu vực Nha Trang, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa để khám bệnh, cấp phát thuốc cho hàng nghìn lượt người. Tại đây, người dân được khám, tầm soát các bệnh về da liễu, tim mạch, huyết áp, hô hấp, nhiễm trùng, chấn thương, tư vấn cách phòng ngừa bệnh thường gặp sau mưa lũ.

Song song với công tác cứu trợ, các địa phương tiếp tục dọn bùn đất, khơi thông dòng chảy và xử lý môi trường sau lũ. Ngành nông nghiệp đang khẩn trương rà soát, thống kê diện tích cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại để có phương án hỗ trợ phục hồi sản xuất.

Đồng thời, ngành hỗ trợ kỹ thuật canh tác trở lại sau thiên tai, hướng dẫn người dân cải tạo đất, xử lý phèn, bùn tại khu vực bị bồi lấp hoặc ảnh hưởng do ngập lâu ngày.

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng đối với tỉnh Khánh Hòa. Toàn tỉnh ghi nhận 22 người chết, 20 người bị thương, 105 căn nhà bị sập hoàn toàn và 909 căn hư hỏng. Nhiều công trình thủy lợi, giao thông, trường học và cơ sở y tế bị tàn phá.

Trong lĩnh vực sản xuất, 16.321ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại, 2.050 gia súc và 174.359 gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi. Các vùng nuôi trồng thủy sản cũng chịu tổn thất nặng với hơn 222ha ao đìa, 96 bè nuôi và 826 ô lồng bị phá hủy. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành bộ tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Hộ có nhà sập hoàn toàn hoặc bị trôi được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà; nhà bị ngập, sập một phần hoặc hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Người thuộc các hộ bị ngập được hỗ trợ 1 triệu đồng/người, học sinh từ tiểu học trở lên nhận 500.000 đồng/em để mua sách vở và đồ dùng học tập.

Hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho người dân xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa) có nhà bị ngập trong đợt lũ vừa qua. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Hiện, các lực lượng quân đội, công an đang tích cực hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, phân phối hàng cứu trợ, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, hạ tầng. Nhiều đoàn thiện nguyện và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh chung tay mang nhu yếu phẩm, quần áo, vật dụng sinh hoạt đến hỗ trợ vùng lũ.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng xã hội, người dân Khánh Hòa đang dần ổn định cuộc sống, từng bước vượt qua khó khăn sau những ngày mưa lũ khắc nghiệt./.

