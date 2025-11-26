Khánh Hòa khẩn trương tái thiết hạ tầng giao thông sau đợt lũ lịch sử

Trước thiệt hại lớn với hàng trăm km đường bị sạt lở, Khánh Hòa đã tập trung nhân lực, thiết bị triển khai khắc phục khẩn cấp, ưu tiên thông tuyến sớm trên các tuyến tỉnh lộ và đường liên xã.

Tính đến ngày 25/11, mưa lũ đã gây thiệt lớn tại Khánh Hòa, trong đó, thiệt hại về giao thông ước tính khoảng 1.970 tỷ đồng. Đặc biệt, mưa lũ đã làm tê liệt mạng lưới giao thông tại nhiều địa phương, nhất là đường bộ và đường sắt.

Cụ thể, mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng nặng với tổng chiều dài khoảng 381km. Đặc biệt là tuyến đường Quốc lộ 27 và 27C; đường Tỉnh lộ 9, đường 707, đường 703, đường 701; đường liên xã, đường giao thông nông thôn và nhiều cầu treo qua khu dân cư bị hư hỏng, đứt cáp, sụt lún mố cầu, rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi lũ rút, địa phương bắt đầu đưa phương tiện, nhân lực tập trung khắc phục, xử lý các điểm bị sạt lở, hư hỏng trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Tại đoạn đường giao thông thuộc Tỉnh lộ 703 kết nối xã Phước Hậu và xã Ninh Phước vào phường Đô Vinh, đơn vị bảo trì đường bộ đã đưa nhiều phương tiện vận chuyển đất, đá, sử dụng máy dầm và san phẳng, tạo thuận lợi cho giao thông được thông suốt bước đầu./.