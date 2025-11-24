Bộ GD-ĐT sẽ cấp phát sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh vùng lũ

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến trưa nay, ngày 24/11, thống kê từ các tỉnh cho thấy có khoảng 2.000 trường học ảnh hưởng do mưa lũ, thiệt hại gần 100 tỷ đồng. Mưa lũ cũng khiến 4 học sinh tử vong, trong đó có 3 em ở Đắk Lắk và 1 em ở Lâm Đồng. Ngành giáo dục đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình thiệt hại của ngành do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên,

Cấp phát miễn phí sách giáo khoa

Báo cáo của các địa phương cho thấy có hàng trăm nghìn bộ sách giáo khoa đã bị hư hỏng. Để bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa, trên cơ sở nhu cầu do các tỉnh, thành phố báo cáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty sách thiết bị trường học phối hợp với các địa phương thống kê số lượng sách giáo khoa bị hư hỏng để hỗ trợ kịp thời.

Hiện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa để cung ứng cho học sinh vùng lũ, đã cơ bản hoàn thành hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk và đang tiếp tục triển khai tại Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động quyên góp trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, hỗ trợ mỗi tỉnh bị thiệt hại 300 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ 5 tỉnh là 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ gia đình có học sinh tử vong 5 triệu đồng/gia đình, tổng 20 triệu đồng. Bộ cũng phối hợp với Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ giáo viên của 5 tỉnh với số tiền 2 tỷ đồng và đang phối hợp với các địa phương để phân bổ về các sở giáo dục và đào tạo.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã thành lập nhóm hỗ trợ khẩn cấp ngành giáo dục, triển khai hỗ trợ đồ dùng học tập, quần áo học sinh, nước uống và hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình có học sinh; hiện đang hỗ trợ nước uống cho tỉnh Gia Lai.

Công an hỗ trợ dọn vệ sinh cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các nhà tài trợ quốc tế cũng sẽ triển khai các chương trình tư vấn tâm lý miễn phí thông qua các buổi hỗ trợ nhóm tại trường cho học sinh bị ảnh hưởng tâm lý sau thiên tai, đặc biệt ở Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng; giáo viên được hướng dẫn phương pháp dạy học linh hoạt để hỗ trợ học sinh vượt qua sang chấn.

Còn 360 trường chưa thể hoạt động

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến trưa ngày 24/11, nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, thiết bị dạy học, kè taluy, nhà để xe và hệ thống cấp thoát nước; cây xanh bị ngã đổ. Tổng thiệt hại ước tính tại 5 tỉnh là trên 97,5 tỷ đồng đồng. Trong đó, Khánh Hòa bị thiệt hại nặng nề nhất với trên 32,46 tỷ đồng; Đắk Lắk trên 28,9 tỷ đồng; Gia Lai trên 22,6 tỷ đồng; Lâm Đồng trên 9,3 tỷ đồng; Quảng Ngãi 4,2 tỷ đồng. Do địa hình bị chia cắt và nước chưa rút hết, các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Thiệt hại về sách giáo khoa và đồ dùng học tập cũng rất lớn. Quảng Ngãi có 38.810 bộ sách giáo khoa bị hỏng; Đắk Lắk có 6.340 bộ; Gia Lai bị hư hỏng 448.202 quyển sách giáo khoa và 6.425 bộ dụng cụ học tập; Lâm Đồng bị hỏng 334 bộ sách giáo khoa, 405 bộ dụng cụ học tập và 550 quyển vở; Khánh Hòa đang tiếp tục rà soát nên chưa có số liệu.

Về hoạt động dạy học, có 1.942 trường/điểm trường phải cho học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng của mưa lũ. Tính đến trưa ngày 24/11/2025, còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, gồm 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa. Tại Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã tổ chức dạy học bình thường.

Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các sở giáo cụ và đào tạo khẩn trương rà soát thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa. Trong đó ưu tiên sử dụng nguồn hỗ trợ từ Trung ương để khắc phục các công trình trường học và mua sắm thiết bị, giúp học sinh sớm trở lại trường. Bộ cũng đề nghị huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, các đoàn thể và người dân tham gia dọn dẹp trường lớp ngay khi nước rút./.

