Đắk Lắk: Thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân vẫn bị chia cắt hoàn toàn

Cho đến hôm nay, 24/11, nhiều thôn, khu dân cư tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn đang bị ngập hoặc chia cắt. Trong đó, thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân nằm cuối sông Bàn Thạch, gần cửa biển Đà Nông có 120 hộ dân vẫn bị cô lập hoàn toàn.

Để vào được thôn Phước Giang, chúng tôi đã chuyển từ ôtô xuống xuồng máy tại bến đò xã Hòa Hiệp. Tuy nhiên, vì nước vẫn chảy quá mạnh, việc tiếp cận được khu dân Phước Giang rất nguy hiểm.

Sau nhiều ngày chống chọi, người dân Phước Giang hiện đang cần gạo và bếp nấu. Tuy nhiên, để đến được đây vẫn là một hành trình gian nan. Chiều 24/11, phía đông tỉnh Đắk Lắk lại tiếp tục mưa, nhiều khu dân cư vẫn còn ngập trong nước lũ./.