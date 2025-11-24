Người dân Đắk Lắk “oằn mình” sau cơn lũ

Ngày 24/11, nước lũ ở nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã rút, bà con ở những khu vực từng ngập sâu 4-5 m đã trở về nhà sau nhiều ngày sơ tán.

Lũ đến và đi trong “lặng lẽ,” để lại khung cảnh “tan hoang” với những thiệt hại nặng nề cho người dân Đắk Lắk. Tài sản nhiều năm dành dụm không còn, sinh kế trước mắt lẫn lâu dài bị lũ “cướp trắng.”

Hơn lúc nào hết, người dân Đắk Lắk cần sự chung tay chia sẻ của đồng bào cả nước để sớm ổn định cuộc sống.

Lũ về “cuốn trôi” cả kế sinh nhai

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, sau nhiều ngày chìm sâu trong nước lũ, khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã tương đối “khô ráo.” Nước rút đến đâu khung cảnh “tan hoang” lộ ra đến đó. Bà con nơi đây chưa hết “bàng hoàng” trước mưa lũ lịch sử vừa qua.

Thẫn thờ trước căn nhà được xây bằng vôi vừa bị lũ dữ nhấn chìm nhiều ngày, ông Nguyễn Văn Hiền, khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa cho hay: Lũ lên nhanh quá, gia đình không kịp trở tay, khi không còn đường thoát hai vợ chồng phải phá ngói ở nóc nhà để thoát ra ngoài. Căn nhà được xây bằng gạch và vôi từ năm 1984 vốn đã yếu ớt trước thời gian thì nay lại chìm trong nước lũ nhiều ngày, hư hỏng nặng và nguy cơ đổ sập.

Toàn bộ tài sản của gia đình sau hàng chục năm tích góp cũng hư hỏng không còn gì, lúa ăn giáp hạt, lúa giống cho vụ sau cũng nảy mầm, hư hỏng sau lũ. Giờ đây chỉ trông mong vào sự trợ giúp của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.

Lúa ăn và lúa giống của người dân phường Tuy Hòa nảy mầm, hư hỏng toàn bộ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cùng cảnh ngộ, ông Trần Nguyễn Văn Tâm, khu phố Phước Khánh buồn bã chia sẻ, hơn 65 năm ở địa phương chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng mưa lũ kinh hoàng như vừa qua. Cả khu phố nước ngập trắng trời từ 4-5m nước, nhấn chìm hầu như tất cả nhà cấp 4.

Trong thời điểm nguy nan, bà con đã hỗ trợ nhau đưa người lên những nhà cao tầng để bảo toàn tính mạng. Chính vì chìm sâu trong nước lũ nên toàn bộ tài sản, sinh kế cũng mất theo dòng nước lũ.

“Bà con khu phố đại đa số đều trồng lúa hai vụ, nhà nào cũng trữ lúa ăn trong mùa giáp hạt và lúa giống cho vụ sau. Thế nhưng cơn lũ vừa qua đã cướp trắng bữa cơm hàng ngày cũng như sinh kế lâu dài của của bà con nơi đây. Gia đình tôi cũng để dành 4 tạ lúa ăn và lúa giống đều được đưa lên gác lửng nhưng nước lũ dâng cao quá mái nhà nên lúa ăn lẫn lúa giống đều hư hỏng, nảy mầm và nguy cơ mất trắng,” ông Trần Nguyễn Văn Tâm cho hay.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đợt mưa lũ khiến nhiều khu dân cư của phường như Phước Khánh, Ngọc Phước 1, Qui Hậu... bị ngập sâu trong lũ; trong đó, có khoảng 9.438 hộ có nhà bị ngập sâu từ 1-5m, chia cắt hoàn toàn nên thiệt hại về tài sản là rất nặng nề.

Đặc biệt, lúa giống và lúa vừa thu hoạch vụ Hè Thu đều bị hư hỏng, diện tích hoa màu, rau màu cũng thiệt hại hoàn toàn. Hiện nay nước lũ trên địa bàn phường cơ bản rút, phường tiếp tục tiếp nhận các nguồn từ Nhà nước và nhà hảo tâm để hỗ trợ nhu yếu phẩm và phân phối lương thực cho người dân đúng đối tượng.

Ổn định đời sống trước mắt và đảm bảo sinh kế lâu dài

Tranh thủ trời hửng nắng người dân phường Tuy Hòa đem những bao lúa bị ngập nước lũ ra phơi với hy vọng lúa không bị nảy mầm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 23/11, mưa lũ ở Đắk Lắk đã khiến 63 người chết và 8 người mất tích; hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Về sản xuất nông nghiệp, hơn 180.000 ha cây trồng bị thiệt hại, hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi…

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan phải xác định việc khắc phục thiệt hại sau lũ lụt là một chiến dịch đặc biệt quan trọng và cấp bách; tất cả các sở, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực, tạm dừng các công việc chưa thật sự cần thiết để tập trung khắc phục thiệt hại, đưa mọi hoạt động đời sống, sản xuất kinh doanh trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất, với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó.”

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tập trung, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp để kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, trong đó tập trung cao độ, ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân.

Trong đó, triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện bằng mọi cách để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những người đang bị mất tích; bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, hỗ trợ người dân; bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, cung cấp kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cho nhân dân; chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương…

Đối với việc khôi phục hệ thống điện, nước, ông Tạ Anh Tuấn yêu cầu Công ty Điện lực Đắk Lắk tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị và chủ động phối hợp điện lực các khu vực để kịp thời khôi phục hệ thống điện phục vụ nhân dân trong thời gian sớm nhất. Báo cáo Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung để chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời. Sớm khôi phục hệ thống điện toàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 25/11.

Yêu cầu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên kiểm tra, khắc phục hệ thống cung cấp nước sạch để đảm bảo phục vụ nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh sớm nhất, hoàn thành trước ngày 25/11.

Bên cạnh đó, đề nghị các đơn vị viễn thông (Viettel, VNPT, Mobifone…) khẩn trương khôi phục hệ thống đường truyền, internet, để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

Để sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp và đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân chịu thiệt hại mưa lũ, tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại…); giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất./.

Đắk Lắk nỗ lực dọn dẹp vệ sinh để học sinh sớm quay lại học tập Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cấp, ngành huy động tối đa mọi lực lượng để sửa chữa, vệ sinh trường học, tạo điều kiện để học sinh trở lại học tập trong thời gian sớm nhất.