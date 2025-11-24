Đắk Lắk chủ động vệ sinh môi trường để sớm đón học sinh vùng lũ trở lại học tập

Tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ đã làm 372 cơ sở giáo dục bị ngập trong nước, nhiều phòng học và thiết bị dạy học bị hư hỏng…thiệt hại nặng nề. Các trường học đang chủ động thực hiện phương châm nước rút tới đâu dọn vệ sinh tới đó.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến sáng 24/11, trời đã hửng nắng, nước đã rút ở nhiều xã, phường của Đắk Lắk.

Cơ quan chức năng các địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an phối hợp các nhà trường tập trung thu dọn, khắc phục hậu quả sau cơn lũ.

Tại phường Tuy Hòa, cả 2 cơ sở của Trường Tiểu học Trưng Vương đều bị ngập trong đợt lũ vừa qua. Cô Đặng Thị Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhưng đa số có nhà nằm trong vùng bị ngập nặng.

Ngày 21/11, khi nước bắt đầu rút, 10 cán bộ, giáo viên không nằm trong vùng bị ngập đã nhanh chóng túc trực tại trường để dọn trường, lớp. Đến nay, công tác vệ sinh cơ bản hoàn thiện nhưng nhà trường cần kiểm tra kỹ hệ thống điện, nước, tường rào, tường nhà, khử khuẩn... bảo đảm an toàn 100% mới đón học sinh tới trường.

Thầy cô giáo dọn dẹp vệ sinh nhà trường để học sinh sớm được quay lại học tập. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Phường Đông Hòa cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lịch sử vừa qua, với khoảng 90% số nhà bị ngập.

Theo ông Huỳnh Mỹ Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa, công tác khắc phục sau lũ đang được địa phương đặc biệt quan tâm. Phường đã tăng cường triển khai khắc phục hậu quả thiên tai; giao lực lượng công an, quân sự cấp trên và lực lượng tại chỗ tích cực phối hợp dọn dẹp các trường học, cơ sở y tế, khu vực công cộng và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (khu phố 4, phường Đông Hòa) những ngày qua bị ngập trong nước lũ từ 2-2,5m. Mưa kết hợp gió mạnh khiến dãy tường rào trước mặt và hai bên bị đổ. Bàn ghế, trang thiết bị, sách vở, thiết bị dạy học, phòng thư viện... bị vùi trong bùn, hư hỏng hoàn toàn.

Cô Trần Lê Phương Nhi, giáo viên nhà trường cho biết ngay sau khi nước rút, toàn thể giáo viên đã phối hợp cùng lực lượng bộ đội cào bùn, dọn dẹp... với mong muốn sớm đưa học sinh quay trở lại học tập.

Cảnh đổ nát bên ngoài một trường học ở Đắk Lắk do nước lũ tàn phá. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Cơn lũ đi qua đã khiến Trường Trung học Phổ thông Lê Trung Kiên, khu phố 3, phường Đông Hòa chịu thiệt hại nặng nề.

Ông Lê Tấn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mưa lũ làm trường bị ngập gần 2 ngày. Hệ thống tường rào, móng, sân trường... bị hư hỏng nặng, hiện chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại.

Nhà trường cùng lực lượng địa phương đang tích cực dọn dẹp sân trường, phòng học để nhanh chóng đưa nề nếp dạy học trở lại. Về lâu dài, nhà trường mong nhận được sự hỗ trợ để khắc phục các hư hỏng.

Thời gian học sinh nghỉ lên đến cả tuần. Sau khi đưa nề nếp dạy học trở lại bình thường, nhà trường cố gắng tổ chức dạy bù để đảm bảo học sinh theo kịp tiến độ chương trình, nhất là học sinh khối 12, nhằm giúp các em đủ kiến thức tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, ông Dũng thông tin.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 23/11, toàn tỉnh có 481/1.379 cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học trong những ngày vừa qua.

Mưa lũ khiến 372/1.379 cơ sở giáo dục bị ngập trong nước, nhiều phòng học và thiết bị dạy học bị hư hỏng... Toàn ngành giáo dục ước tính thiệt hại gần 29 tỷ đồng.

Sáng 24/11, dự kiến có khoảng 191 cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau lũ. Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị (mức độ thiệt hại, điều kiện cơ sở vật chất, giao thông, vệ sinh trường lớp...), thủ trưởng các cơ sở giáo dục quyết định thời gian đón trẻ em, học sinh, sinh viên trở lại trường.

Các đơn vị cần tuyệt đối không để học sinh trở lại trường khi chưa bảo đảm an toàn; đồng thời báo cáo tình hình thiệt hại, đề xuất với đơn vị trực tiếp quản lý để được hỗ trợ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cấp, ngành huy động tối đa nguồn lực, bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả của mưa lũ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Việc khắc phục được yêu cầu triển khai theo phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó.” Các đơn vị cần huy động mọi lực lượng để sửa chữa, vệ sinh trường học, tạo điều kiện để học sinh trở lại học tập trong thời gian sớm nhất./.

Đắk Lắk: Nỗ lực để học sinh sớm trở lại lớp học sau lũ Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, tỉnh Đắk Lắk đã có 372 cơ sở giáo dục bị ngập trong nước, nhiều phòng học và thiết bị dạy học bị hư hỏng… gây thiệt hại nặng nề.