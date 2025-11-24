Dự báo mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần, vẫn còn nguy cơ sạt lở ở Gia Lai, Đắk Lắk

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Gia Lai, Đắk Lắk. Dự báo, từ chiều và đêm 25/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại Gia Lai (Canh Vinh, Ngô Mây, phường An Nhơn Nam, phường Quy Nhơn Tây; An Nhơn Tây, Canh Liên, Đề Gi, Hội Sơn, Vân Canh;An Hòa, An Lương, Ân Tường, An Vinh, Bình An, Bình Phú, Cát Tiến, Đăk Song, Hòa Hội, Hoài Ân, phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn Đông, phường Quy Nhơn Nam, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Xuân An); Đắk Lắk (Đồng Xuân, Ea Ly, Ea Riêng, Krông Á, phường Sông Cầu, phường Xuân Đài, Phú Mỡ, Tây Sơn, Tuy An Tây, Vân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Xuân Lộc, Xuân Phước, Xuân Thọ).

Ngày và đêm 24/11, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn >60mm/3h.

Dự báo, từ chiều và đêm 25/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/11, tại khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 5-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Bắc có nơi trên 25 độ C. Có mưa vài nơi, riêng thành phố Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C . Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

