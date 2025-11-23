Khánh Hòa: Nỗ lực ổn định sau cơn lụt lịch sử

Sau khi nước rút, người dân vùng lũ Khánh Hòa phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Chỉ trong một đêm, nhiều hộ trắng tay, tài sản tích góp nhiều năm bị cuốn trôi hoặc hư hại nặng.

Bùn đất, rác thải phủ kín đường sá, khu dân cư... Vượt lên mất mát, bà con khẩn trương thu dọn nhà cửa, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng để sớm ổn định cuộc sống sau cơn lũ dữ.

Khi cơn lũ dữ đi qua

Tại cuộc họp trực tuyến khẩn cấp sáng 23/11 của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành và địa phương liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã phân công Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Khánh Hòa trong thời điểm khó khăn.

Trước khối lượng công việc khắc phục sau mưa lũ còn rất lớn, ông Nghiêm Xuân Thành mong muốn lực lượng quân đội, công an, y tế... và đồng bào cả nước tiếp tục hỗ trợ người dân Khánh Hòa.

Trở lại các vùng ngập lụt của tỉnh, những ngày này từng dòng người từ khắp nơi trên cả nước đổ về để chia sẻ từng hộp cơm, chai nước, thùng mì..., giúp bà con vùng rốn lũ xã Diên Điền, Phường Tây Nha Trang từng bước đứng dậy.

Trong những ngày khó khăn, các suất ăn cứu trợ được trao tận tay khiến nhiều người xúc động. Một người dân chia sẻ hai đến ba ngày liền không có gì ăn và rất biết ơn khi nhận được hộp cơm, ổ bánh mì từ lực lượng hỗ trợ và đoàn thiện nguyện.

Khu dân cư Bắc Nha Trang ngập sâu. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Người dân thôn Trung 2, xã Diên Điền vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm nước dâng rất nhanh, nhiều gia đình không kịp trở tay. Nhiều hộ chỉ còn biết thu gom những vật dụng quan trọng để đi sơ tán. Nhiều gia đình khác phải đưa cả nhà phải leo lên kệ cao nhất để trú nước và chỉ kịp giữ lấy tính mạng.

Anh Lương Bình Chơn, thôn Trung 2 kể, mưa lớn kéo dài từ ngày 18 đến sáng 19 thì nước dâng rất nhanh. Người dân ở địa phương chưa từng chứng kiến trận lụt lớn đến vậy, nên không di dời sớm. Từ đó, khiến nhiều gia đình bị cô lập trong lũ.

"Toàn bộ đồ điện máy, điện lạnh, hàng tạp hóa đều ngâm nước và hư sạch. Gia đình chỉ còn cách rửa lại những gì có thể dùng tạm, còn lại phải bỏ hết. Thời điểm nước lên, cả nhà phải trèo lên kệ cao nhất để trú tạm và chỉ biết giữ lấy mạng sống, không còn nghĩ gì đến tài sản," anh Chơn nhớ lại.

Khi nước lũ rút cũng là lúc người dân trở về. Nhìn cảnh nhà cửa hư hỏng, hầu hết bị nước lũ nhấn chìm, trắng tay mà không ai là không xót xa. Vượt qua nỗi đau trước mắt, với tinh thần “tương thân tương ái” họ cùng cùng nhau dìu nhau qua dòng nước lũ; dọn dẹp nhà cửa, thu dọn đồ đạc còn sót lại và hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

Những người dân cũng bày tỏ sự xúc động trước những ân tình của bà con lối xóm trong mưa lũ. Ngày đó, bất kể nguy hiểm đã có những người dân vẫn lao mình giữa làn nước lạnh để cứu người. Anh Huỳnh Công Việt, trú ở xã Diên Điền là người đã lao vào dòng nước xiết để đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn liên tục từ đêm khuya cho đến ngày hôm sau.

Anh Hoàn Cầu, người dân thôn Trung 1 nhớ lại thời điểm ấy: "Lúc nước ngập lên tới mái, nhiều người trong xóm liên tục gọi nhau tìm cách thoát nạn. Khi còn đứng trên mái nhà, tôi thấy anh Việt đang kết những chiếc thùng nhựa thành một chiếc bè. Chỉ một lúc sau, tôi thấy anh Việt lao xuống dòng nước, đẩy chiếc bè tự chế tiếp cận từng nhà. Lúc đầu anh Việt cứu được khoảng 5-6 người đưa lên nơi cao. Sau đó anh tiếp tục quay lại những khu vực khác để tìm người gặp nguy hiểm. Công việc cứu người kéo dài từ khoảng 5 giờ sáng đến gần trưa. Sau khi nước rút, anh tiếp tục tham gia vận chuyển thức ăn cho bà con."

Nỗ lực tái thiết sau lũ

Người dân xã Ninh Phước (Khánh Hòa) dọn dẹp nhà cửa sau mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Những câu chuyện trong lũ và sau lũ cho thấy tinh thần đoàn kết, sự kề vai sát cánh của người dân trong lúc hoạn nạn. Vượt lên những tổn thất và mất mát nặng nề, chính quyền cùng người dân đang tập trung khắc phục hậu quả, từng bước tái thiết để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Trong mưa lũ, lực lượng Quân đội, Công an đã điều động 23.475 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập hơn 2.200 suất cơm; hơn 2.280 kg lương khô; 1350 vật, đồ dùng nhu yếu phẩm... Đến nay, các lực lượng này vẫn đang ngày đêm chạy đua với thời gian, giúp đỡ người dân dọn dẹp sau lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Dưới sự phân công của Bộ Chính trị, Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường nhân lực giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả. Mưa lũ có thể làm bùng phát dịch bệnh, vì thế Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng cử y, bác sỹ khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tỉnh Khánh Hòa tại các điểm ngập lụt. Đến nay đã bổ sung đủ cơ số thuốc khám chữa bệnh cho người dân.

Bãi biển Nha Trang sau trận lụt lịch sử cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Lượng rác khổng lồ, chủ yếu là củi nhỏ từ thượng nguồn trôi về dạt đầy lên các bãi cát. Nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa đã tình nguyện tham gia dọn dẹp sau khi nước rút.

Đợt mưa lũ lần này tại Khánh Hòa gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 30.600 ngôi nhà bị ngập sâu; nhiều điểm trường, bàn ghế, sách vở, thiết bị dạy học bị hư hại nặng; hơn 13.300 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại nặng… Đường sắt Bắc-Nam qua tỉnh vẫn chưa thể lưu thông. Thiệt hại sơ bộ ban đầu ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết, tỉnh sẽ dành toàn bộ nguồn hỗ trợ từ Trung ương và các địa phương bạn để hỗ trợ trực tiếp người dân.

Khánh Hòa dự kiến hỗ trợ 60 triệu đồng cho nhà sập hoàn toàn; 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng; 1 triệu đồng mỗi nhân khẩu bị ảnh hưởng; 500 nghìn đồng cho mỗi học sinh mua sách vở.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đang hoàn thiện tiêu chí triển khai, bảo đảm công khai và đúng quy định. Tỉnh cũng chi khẩn cấp 112 tỷ đồng bổ sung cho các xã, phường trên toàn tỉnh để phòng, chống khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Cùng với đó, các địa phương cấp 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Những ngày tiếp theo, ở các điểm bị ngập lụt, các trường học tiếp tục cho toàn bộ học sinh học trực tuyến tại nhà. Lực lượng Công an, Quân đội tập trung khắc phục các điểm trường ngập sâu, dọn dẹp trường lớp; giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt... Rồi đây, các em học sinh lại đến trường. Trên những cánh đồng người dân lại hăng say sản xuất vụ mùa mới...

Dẫu biết còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng với sự chung tay giúp đỡ của cả nước, sự nỗ lực cố gắng của mỗi người, mỗi nhà cuộc sống mới sẽ trở lại với người dân Khánh Hòa./.

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách TW cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.