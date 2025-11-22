Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa

Ngày 22/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tới thăm, động viên nhân dân vùng lũ Diên Điền; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cùng đi có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đến trường Tiểu học xã Diên Điền, nơi người dân địa phương đang tránh trú (khu vực ngập sâu, cô lập nhiều ngày trong mưa lũ), Thường Trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên nhân dân và các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại do mưa lũ gây ra, Thường trực Ban Bí thư mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống; các lực lượng cứu hộ, cứu nạn nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên lực lượng chức năng đang hỗ trợ nhân dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương những nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc quyết liệt, tận tụy, trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị; lực lượng Quân đội, Công an, Y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn, cứu hộ, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là nhân dân trong việc phòng, chống và giảm thiểu tác hại của thiên tai.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ và người dân đã không quản hiểm nguy để sơ tán, giúp đỡ bà con; mang lương thực, thực phẩm, thuốc men đến từng khu vực bị chia cắt để ứng cứu kịp thời.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kịp thời khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Tỉnh Khánh Hòa tập trung cao độ, ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết; triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn những người đang bị mất tích; bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà hỗ trợ nhân dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại những nơi ở tạm thời cho nhân dân vùng lũ, chính quyền địa phương bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết; chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.

Các lực lượng chức năng bố trí nhân lực, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ,” “nước rút đến đâu khôi phục đến đó”; khẩn trương sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, các công trình dân sinh cấp thiết...).

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám, chữa bệnh sau mưa lũ.

Tỉnh Khánh Hòa phối hợp chỉ đạo công tác vận hành hồ chứa thủy lợi, bảo đảm hiệu quả cắt giảm lũ, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập; kiểm soát, phân luồng, điều tiết, không để người dân đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở; cảnh báo kịp thời những địa điểm có nguy cơ sạt, lún.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy và chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh tới cơ sở thăm hỏi, động viên, thực hiện thật tốt chính sách đối với gia đình có chết, người mất tích; tích cực điều trị cho người bị thương.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để mọi người, mọi nhà, tất cả các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, nhất là trên không gian mạng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường Trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thư trao hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa 20 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Trước mắt, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển cho tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng.

Ngay trong sáng 22/11, 50 bác sỹ đã được cử đến 5 điểm xung yếu để khám bệnh và phòng, chống dịch bệnh; gửi tặng 10.000 túi quà có nhu yếu phẩm thiết yếu; 10.000 túi thuốc gia đình...

Bên cạnh đó, 30 tình nguyện viên đã tham gia điều phối cấp phát nhu yếu phẩm, 60 tình nguyện viên tổ chức các bếp để nấu cơm cho bà con vùng lũ.../.

