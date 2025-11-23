Mưa lũ khiến nhiều vườn nho, táo ở Khánh Hòa thiệt hại nặng nề

Mưa lũ gây ngập sâu tại nhiều địa phương thuộc Nam Khánh Hòa, theo đó, các vùng chuyên canh nho và táo vốn là cây trồng chủ lực, nguồn sinh kế chính của hàng nghìn hộ dân chịu thiệt hại nặng nề.

Những ngày sau lũ, tại xã Ninh Phước và dọc các khu vực ven sông Cái Phan Rang, nước đã rút nhưng dấu vết của trận lũ vẫn còn in hằn trên các giàn nho. Hàng chục hecta vườn nho bị ngập, những chùm nho chỉ còn lớp bùn phủ dày, lá vàng úa, cây héo rũ sau nhiều ngày ngập sâu.

Gia đình ông Trần Quốc Việt, canh tác hơn 1 sào nho (trên 1.000 m2), gần như mất trắng. Trái rụng, cành lá dập nát, toàn bộ công chăm sóc suốt nhiều tháng trở thành con số không.

Không chỉ vườn nho, các vườn táo cũng chịu chung cảnh ngập úng. Nhiều hộ dân đối mặt nguy cơ thất thu, đang gắng sức bơm thoát nước khắc phục từng bước để giảm thiệt hại./.