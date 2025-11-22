Khánh Hòa: Người dân khẩn trương dọn dẹp, ổn định cuộc sống sau lũ

Mưa lụt gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với việc hỗ trợ tích cực thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người dân vùng lụt, các tổ chức đoàn thể, nhân dân và chính quyền địa phương trong tỉnh Khánh Hòa khẩn trương, tích cực dọn dẹp rác thải, sớm ổn định cuộc sống.

Tại phường Tây Nha Trang, là rốn lũ ở khu vực trung tâm tỉnh lỵ (nơi có nhiều người dân cầu cứu trên mạng xã hội trong những ngày 19-20/11), sau khi nước rút, người dân từ các điểm sơ tán trở về, nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.

Nhà ngập sâu gần 1 mét, ướt gần như toàn bộ hàng tạp hóa, vừa đẩy bùn ra khỏi nhà vừa nhặt những gói bánh rơi rớt ở sàn nhà, chị Nguyễn Thị An, phường Tây Nha Trang chia sẻ còn người là tốt rồi, mấy đồ tạp hóa cái nào ướt còn ăn được thì mình cho bà con lối xóm, cái nào hư bỏ, miễn sao dọn dẹp để nhà cửa sạch sẽ, rồi làm lại từ đầu.

Chị Nguyễn Thị Thành, tổ 4 Ngọc Hội, phường Tây Nha Trang khi dọn dẹp nhà cửa chỉ giữ lại những đồ vật có giá trị. Đối với sách vở của các con chị bị ngâm nhiều ngày trong lụt, chị Thành buộc phải vứt bỏ.

“Nước ngập sâu hơn 2 mét ở nhà trọ, nên cái gì cũng bị ướt hết. Nước rút ra là dọn dẹp để còn có chỗ ngủ nữa,” chị Thành cho hay.

Sau ngập lụt, đồ đạc của người dân hư hỏng rất nhiều. Nhiều đồ gỗ, nệm, gối bị ướt vứt ngổn ngang đầy đường, chất thành từng đống cao.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, thông tin phần lớn công nhân của công ty ở các khu vực bị ngập lụt. Do đó, công tác huy động nhân lực để vệ sinh môi trường còn nhiều khó khăn. Với lượng rác thải gấp 3 lần ngày thường, khoảng 18 tấn/ngày các công nhân của công ty phải lao động 24/24 để dọn dẹp.

"Rác thải phần lớn là đồ đạc hư hỏng và nhiều những vật dụng nguy hiểm như mảnh gương, kính, cửa sắt, vật nhọn. Do đó, công ty cũng quán triệt tinh thần an toàn lao động cho công nhân lên hàng đầu," ông Thanh cho hay.

Hiện tại, khu vực bãi biển Nha Trang, phường Tây Nha Trang là những điểm “nóng” của rác thải, các đơn vị nỗ lực ngày đêm, sớm trả lại vẻ đẹp cho phố biển Nha Trang. Trong tối nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cử người và xe tăng cường hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả do ngập lụt.

Cùng với các lực lượng, đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa cũng tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh khu dân cư, bãi biển Nha Trang bị ngập rác.

Anh Quảng Đại Thành, thanh niên phường Nha Trang cho biết, phát huy tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện chúng tôi tham gia vệ sinh môi trường giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp bãi biển nhằm sớm trả lại cảnh quan xanh-sạch cho người dân, giảm bớt ô nhiễm môi trường, không phát sinh các tình huống dịch bệnh liên quan sau khi nước rút.

Tỉnh đoàn Khánh cũng huy động gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên những khu vực không bị ảnh hưởng tham gia tổng vệ sinh môi trường để bãi biển du lịch Nha Trang sớm sạch đẹp trở lại, người dân sớm ổn định tinh thần trở lại lao động, làm việc bình thường.

Lực lượng Sư đoàn 305, Quân khu 5 tham gia dọn dẹp vệ sinh tại một trường học ở Khánh Hòa sau ngập lụt. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Các đơn vị quân đội sau nhiệm vụ ứng cứu người dân ra khỏi vùng lũ cũng nhanh chóng cử lực lượng quân y triển khai phun thuốc khử trùng tại các khu vực ngập lụt, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau khi nước rút.

Hiện tại, quân đội cũng tăng cường quân số, phương tiện đến những điểm ngập sâu; phối hợp cùng chính quyền địa phương khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Liên quan vấn đề môi trường, sáng 22/11, tới thăm, động viên nhân dân vùng lũ Diên Điền và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh Khánh Hòa bố trí các lực lượng chức năng, nhân lực, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ,” “nước rút đến đâu khôi phục đến đó”; khẩn trương sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, các công trình dân sinh cấp thiết)./.

Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa tập trung cao độ, ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết.