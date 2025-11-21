Khánh Hòa: Bác bỏ tin đồn thất thiệt về vỡ đập hồ chứa nước

Chiều 21/11, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định các công trình hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đều an toàn, không có chuyện vỡ đập như những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Những tin đồn thất thiệt này đang gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và an ninh trật tự tại địa phương.

Theo báo cáo chính thức từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, hiện các hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh đã đạt dung tích từ 56% đến 98%, nhiều hồ đang tiến hành xả điều tiết để kiểm soát mực nước.

Các hồ có dung tích trên 10 triệu m3 đạt tỷ lệ dung tích trữ nước từ 56% đến 98%. Các hồ chứa có dung tích lớn như: Đá Bàn (98,5%), Suối Dầu (82,2%), Sông Cái (86,6%), Sông Sắt (91,9%), Sông Trâu (82,4%) đang duy trì hoạt động điều tiết ổn định. Các hồ chứa nước có dung tích từ 1 đến 10 triệu m3 đạt tỷ lệ dung tích trữ nước từ 72% đến 100%.

Các hồ chứa nước đang vận hành xả điều tiết với lưu lượng được kiểm soát chặt chẽ, bao gồm: Sông Cái (86,6% dung tích) xả 567,39 m3/s; Đá Bàn (98,5% dung tích) xả 186,5 m3/s; Sông Sắt (91,9% dung tích) xả 166,64 m3/s; và Thủy điện EakrongRou (94,6% dung tích) xả 50 m3/s,...

Về những thông tin lan truyền trong hai ngày qua về vỡ đập tại hồ chứa nước Suối Dầu, Tà Rục, Suối Hành, đại diện các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa nước đã khẳng định các công trình đều an toàn, không có sự cố vỡ đập. Chỉ có một đập dâng trên sông Suối Dầu (cách đập chính hồ Suối Dầu khoảng 6km) bị sạt lở, nhưng đây không phải là đập của hồ chứa nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trần Phong đề nghị người dân không lan truyền các thông tin thất thiệt, tin tưởng vào công tác điều hành của cơ quan chức năng và thực hiện các hướng dẫn phòng chống lụt bão của chính quyền địa phương./.

