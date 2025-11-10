Xã hội

Gia Lai bác bỏ thông tin cắt nước 2-3 ngày sau bão số 13

Trước thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng, Công ty Cấp thoát nước Bình Định cho biết hệ thống cấp nước đã cơ bản phục hồi, dự kiến áp lực nước toàn tuyến sẽ ổn định trong ngày 11/11.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai giúp người dân dọn dẹp trụ điện ngã đổ gây cản trở giao thông. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)
Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai giúp người dân dọn dẹp trụ điện ngã đổ gây cản trở giao thông. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin: "Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định sẽ cúp nước từ 2-3 ngày trong thời gian tới."

Thông tin trên khiến người dân ở khu vực phường Quy Nhơn và các phường lân cận lo lắng, hoang mang.

Trước thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng này, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Lê Tiến Dũng cho biết, đây là thông tin sai sự thật. Kính đề nghị khách hàng sử dụng nước cần thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin.

Công ty rất mong sự thông cảm và chia sẻ của khách hàng sử dụng nước trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 13 gây ra.

Cơn bão số 13 đã khiến hệ thống cây xanh bị bật gốc kéo theo hàng loạt tuyến ống dẫn nước chính tại nhiều tuyến đường trên các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai (khu vực tỉnh Bình Định cũ) bị đứt, gãy.

Toàn bộ các trạm bơm, bãi giếng và nhà máy xử lý nước tạm thời mất điện khiến việc vận hành bị gián đoạn.

Sau khi bão tan, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã vận hành ngay các máy phát điện dự phòng, đồng thời huy động toàn bộ nhân lực luân phiên làm việc xuyên đêm để sửa chữa, khôi phục và làm sạch đường ống cấp nước để kịp thời phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã cho xe bồn cấp nước cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai và các hộ dân ở trên cao. Tính đến ngày 09/11, Công ty đã khắc phục xong và cấp nước với áp lực 1,0-1,2kg/cm2.

Theo lãnh đạo công ty, hiện một số hộ dân chưa có nước vì đường ống sau đồng hồ dẫn nước lên bồn chứa trên các tầng cao. Công ty sẽ nỗ lực khắc phục và dự kiến đến ngày 11/11, áp lực cấp nước trên toàn hệ thống sẽ trở lại bình thường./.

