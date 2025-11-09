Gia Lai: Khẩn trương di dời hàng thiết yếu trước dự báo mưa lớn

Chiều 9/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 13 tại các doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế Nhơn Hội.

Đây là khu vực mà ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13 và có rất nhiều nhà xưởng được xây dựng, lắp ghép bằng mái tôn. Do đó, qua kiểm tra thực tế, nhiều nhà xưởng của các doanh nghiệp: Công ty Hàn Việt Hải chuyên sản xuất chăn ga gối đệm, Công ty HD Nhơn Hội chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, Công ty Faco chuyên thức ăn gia súc, Công ty Tân Đại Hưng chuyên về sản hàng mây tre xuất khẩu... bị hư hỏng nặng. Nhiều mái tôn bị gió giật làm tốc, rách ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nguyên vật liệu cũng như các sản phẩm của các công ty này.

Trong khi đó, tại các doanh nghiệp này, hiện đang có hàng trăm tấn hàng, hàng nghìn sản phẩm, nguyên liệu có nguy cơ bị hư hỏng (thấm nước) nếu không được che chắn kịp thời.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, theo dự báo thời tiết, trong vài ngày tới, tại khu công nghiệp Nhơn Hội sẽ có lượng mưa rất to. Do đó, các công ty phải lên phương án khẩn cấp di dời các mặt hàng thiết yếu và phải cứu cho được các mặt hàng này, nhất là các sản phẩm gỗ, chăn drap, gối, nệm...

"Tỉnh sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp để vượt qua lúc khó khăn này, nếu cần phụ giúp vận chuyển hàng hóa đi tránh mưa thì tỉnh sẽ đề nghị lực lượng công an, bộ đội hỗ trợ; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải dừng các hoạt động để ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp tại khu công nghiệp di dời các mặt hàng có nguy cơ bị ướt mưa sau khi cơn bão 13 phát nát hệ thống mái che, nhà xưởng," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Các doanh nghiệp dùng bạt để che chắn nhưng không đảm bảo an toàn cho sản phẩm của mình nếu mưa lớn. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, hiện nay qua kiểm tra sơ bộ những thiệt hại của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhất là tại khu công nghiệp là khá lớn, nhất là các doanh nghiệp bị vào đường xoáy của bão.

Trước mắt, một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh là tập trung cấp lại điện và nước cho các doanh nghiệp để doanh nghiệp khôi phục.

Đối với hệ thống điện, tỉnh cũng đã yêu cầu ngành điện khẩn trương, tập trung khắc phục và phấn đấu đến thứ 3 sẽ cấp lại cho các đơn vị hoạt động sản xuất.

Cùng đó, những doanh nghiệp đã mua bảo hiểm thì các công ty bảo hiểm cố gắng làm sớm cho các doanh nghiệp để xác định mức độ thiệt hại. Trên cơ sở xác định những thiệt hại đó, doanh nghiệp bắt đầu khôi phục lại trên cơ sở bồi thường của công ty bảo hiểm.

Đối với những doanh nghiệp bị thiệt hại nặng, tỉnh sẽ thống kê lại, họp bàn và xem xét như có thể giảm thuế, đề xuất giảm thuế riêng đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung khôi phục sớm hạ tầng đủ loại kể cả điện đường, để làm sao doanh nghiệp sớm khôi phục lại sản xuất. Đặc biệt tỉnh sẽ làm việc thêm với ngân hàng, để xem xét giảm tiền vay cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị thiệt hại cả sản xuất và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch./.

