Đêm 23/11: Không khí lạnh tăng cường, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh tăng cường vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Từ chiều 24/11, không khí lạnh tràn xuống khiến khu vực Bắc Bộ rét, nhiệt độ dao động từ 12-15 độ C, vùng núi xuống dưới 10 độ C.

Dự báo trên đất liền, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Trên biển, từ chiều 24/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Từ chiều tối 24/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Dự báo chi tiết đêm 24 và ngày 25/11, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất khoảng 14-17 độ C, riêng vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ trung bình 17-19 độ C, riêng vùng núi 14-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ trung bình 18-20 độ C.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết đêm 23 và ngày 24/11, miền Bắc duy trì trạng thái trời lạnh về đêm và sáng sớm; mưa dông xuất hiện rải rác tại Trung Bộ và Nam Bộ.

Cụ thể, Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Tp. Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng thành phố Huế có mưa vừa, cục bộ mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông; gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 30-32 độ C.

Diễn biến thời tiết sẽ liên tục được cập nhật trong các bản tin tiếp theo của TTXVN./.

