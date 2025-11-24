Chia sẻ khó khăn, mất mát với người dân vùng lũ ở Đắk Lắk

Ngày 24/11, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cùng Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao nhiều phần quà đến người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Nguyễn Thái Học đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát cùng người dân xã Tuy An Đông. Đây là một trong những vùng bị thiệt hại nặng về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Ông mong muốn người dân đoàn kết, cùng nhau khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Đoàn công tác đã trao 150 phần quà ý nghĩa đến tận tay người dân (mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt, thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm...).

Ông Nguyễn Thái Học thay mặt Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Báo Lao động hỗ trợ gia đình 2 cháu nhỏ thiệt mạng trong đợt mưa lũ tại xã Tuy An Đông. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Đến thăm hỏi thân nhân gia đình có hai cháu nhỏ tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua tại xã Tuy An Đông khi cha mẹ đang đi làm ăn xa tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thái Học chia sẻ, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát quá lớn này. Chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ kịp thời gia đình.

Ông Nguyễn Thái Học cũng chuyển lời động viên, thăm hỏi, chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đến những gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ, đặc biệt là thân nhân gia đình có người tử vong do mưa lũ gây ra.

Dịp này, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Báo Lao Động đã trao 50 triệu đồng cho gia đình 2 cháu nhỏ nói trên.

Phóng viên TTXVN tại Đắk Lắk đã kết nối một nhà hảo tâm trong tỉnh Đắk Lắk để kịp thời hỗ trợ gia đình này 2 triệu đồng. Nhiều cá nhân, tổ chức đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng cho biết nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, những ngày qua, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã huy động gần 3.000 đoàn viên thanh niên giúp đỡ người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai./.

