Trực thăng liên tục tiếp tế 20 tấn hàng hoá cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk

Sáng 23-11, Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục triển khai nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu trợ nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Sáng 23-11, Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục triển khai nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu trợ nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trong ngày, đơn vị đã thực hiện 7 chuyến bay trực thăng, vận chuyển tổng cộng 20 tấn hàng hóa gồm lương thực, nhu yếu phẩm và trang bị cấp thiết. Các tổ bay cơ động tiếp tế đến nhiều khu vực đang bị chia cắt, gồm thôn Tiên Chiêu, thôn Mỹ Cảnh, xã Hoà Thịnh, xã Hoà Xuân, thôn Phước Nông, xã Tây Hòa 2, xã Phong Liên 1 và Phong Liên 2 của tỉnh Đắk Lắk, bảo đảm hàng hóa được chuyển đến đúng nơi, đúng thời điểm.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 917 vẫn giữ vững quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện tinh thần “ở đâu nhân dân cần, ở đó Bộ đội Không quân có mặt,” góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do thiên tai.

Hiện đơn vị đang làm công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh./.

Hai trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 thả hàng cứu trợ vùng lũ Hai tổ bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 vừa thực hiện đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Phong Liên 1 và Phong Liên 2, tỉnh Đắk Lắk.