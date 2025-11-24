Thành phố Hồ Chí Minh cử hơn 100 y, bác sỹ chi viện cho tỉnh Đắk Lắk

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng gây thiệt hại lớn tại tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập 5 tổ công tác chi viện y tế theo đề nghị chính thức của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Đây là một trong những địa bàn đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều khu vực còn ngập sâu hoặc bị chia cắt, người dân thiếu thốn dịch vụ y tế cơ bản.

Năm tổ công tác với hơn 100 y, bác sỹ được phân công theo địa bàn và giao cho đại diện các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng, gồm Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Các đơn vị tổ trưởng tổ công tác đảm trách những lĩnh vực chuyên môn thiết yếu trong thiên tai như cấp cứu-hồi sức, nội khoa, ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình.

Ngoài ra, trong mỗi tổ, Sở Y tế cũng tăng cường nhân lực từ các bệnh viện chuyên khoa, gồm chuyên khoa sản (Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương), chuyên khoa nhi (Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố), chuyên khoa da liễu (Bệnh viện Da liễu) và chuyên khoa truyền nhiễm (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới) cùng đội ngũ điều dưỡng, dược sỹ.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, sự tham gia đa chuyên khoa trong mỗi tổ công tác nhằm bảo đảm khả năng chăm sóc toàn diện cho người dân vùng lũ, đặc biệt là trẻ em, người già và phụ nữ mang thai - những nhóm dễ tổn thương nhất sau thiên tai.

Nhiệm vụ trọng tâm của các tổ công tác là khám và chữa bệnh trực tiếp cho người dân, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn cách tự chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm tại các xã Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Đồng Xuân, Đông Hòa và Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, các tổ sẽ hỗ trợ trạm y tế địa phương khôi phục hoạt động, phân loại ca bệnh và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết.

Đáng chú ý, mỗi tổ sẽ mang theo 500 túi thuốc gia đình, gồm thuốc hạ sốt, oresol, thuốc tiêu chảy, thuốc cảm, dung dịch sát khuẩn và vật tư sơ cứu để trao tận tay người dân. Tổng cộng 2.500 túi thuốc từ sự đóng góp của các bệnh viện sẽ được mang theo trong đợt hỗ trợ này.

Dự kiến, 5 tổ công tác sẽ lên đường đến với người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk vào ngày mai 25/11.

Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cử 50 y bác sỹ từ các bệnh viện gồm Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân 115… lên đường tình nguyện đến khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với cử y bác sỹ đến với chăm sóc sức khỏe cho người dân, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí cũng huy động 10.000 túi thuốc gia đình gửi đến người dân vùng lũ các tỉnh Nam Trung Bộ./.

Thành phố Hồ Chí Minh dốc toàn lực hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường hỗ trợ công nhân và xe rác tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường; bếp ăn dã chiến tại điểm Trường Đại học Nha Trang nhằm cung cấp suất ăn miễn phí cho người dân.